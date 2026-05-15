Depremde 40 kişi hayatını kaybetmişti: Firari müteahhit Türkiye'ye iade edildi

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan ve 40 kişinin hayatını kaybettiği Sami Bey Apartmanı davasının firari sanığı Abdullah Aybaba'nın Tayland'dan Türkiye'ye iadesi sağlandı.

İçişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan aranan şüpheli, 6 Şubat 2023'teki depremlerden bir gün sonra, 7 Şubat 2023'te İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına kaçtı.

Kaçışın tespit edilmesinin ardından şahıs hakkında adli makamlarca yakalama emri düzenlendi. Bu karara istinaden Aybaba'nın uluslararası düzeyde aranması için kırmızı bülten çıkarıldı.

Kırmızı bültenle aranan ve hakkında tahdit kaydı bulunan Aybaba, İnterpol-Europol Daire Başkanlığının takip ve çalışmaları sonucu Tayland polisi tarafından 24 Nisan'da gözaltına alındı.

Gözaltına alınmasının ardından firari hakkında İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile Türkiye'nin Tayland Büyükelçiliği koordinasyonunda iade süreci başlatıldı.

Aybaba, resmi işlemlerin tamamlanmasıyla 14 Mayıs'ta Tayland'dan sınır dışı edildi ve Türkiye'ye getirildi.