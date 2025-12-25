Depremde 40 kişinin öldüğü Özpolatlar Sitesi'nin müteahhidine 15 yıl hapis cezası

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 40 kişinin yaşamını yitirdiği Özpolatlar Sitesi'nin Bulut ve Gökkuşağı bloklarına ilişkin davada tutuksuz yargılanan müteahhit Hasan Basri Özpolat, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan 8 bloklu Özpolatlar Sitesi'nin 2 bloğu, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

Enkaz altında kalan 40 kişi, yaşamını yitirdi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında sitenin müteahhit ve mühendisi olan Hasan Basri Özpolat hakkında dava açıldı.

'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanan tutuksuz sanık için bugün karar duruşması görüldü.

SANIK AVUKATI: BELEDİYE YETKİLİLERİ DE YARGILANSIN

Malatya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; tutuksuz sanık katılmadı. Duruşmada yakınlarını kaybeden aileler ile taraf avukatları yer aldı.

Aileler ile şikayetçi avukatlar, sanığın olası kasttan cezalandırılmasını istedi.

Omuriliğinde tespit edilen tümör nedeni ile tutuksuz olarak yargılanan Hasan Basri Özpolat'ın avukatı Bekir Reha Şahin, sadece müvekkilinin yargılanmasının zulüm olduğunu belirterek, belediye yetkililerinin de dosya kapsamında yargılanmasını talep etti.

MAHKEME, SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Mahkeme heyeti, Hasan Basri Özpolat'ı 15 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet ayrıca bilirkişi raporlarına istinaden binanın yapım aşaması ile ilgili ilişiği olan dönemin belediye yetkilileri hakkında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.