Depremde 44 kişinin öldüğü Saitbey Sitesi davası: Kamu görevlileri hakkında soruşturmaya engel!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 kişinin hayatını kaybettiği Saitbey Sitesi davasına ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmedi. Dulkadiroğlu Kaymakamlığı tarafından alınan kararın gerekçesinde, "Dulkadiroğlu Belediyesi Yapı Kontrol Birimi’nde görevli olan sorumlu personellerle ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya, depremlerde 44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi'yle ilgili 7 kamu görevlisi hakkında "suç unsuruna rastlanılmadığı" gerekçesiyle soruşturma izni verilmedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşümle yapıldığı halde yıkılan Saitbey Sitesi'nde 44 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerince hazırlanan bilirkişi raporunda, Dulkadiroğlu Belediyesi'nde o dönemde yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma ve görevi kötüye kullanma" iddiaları ile 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni talep etti.

MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Kahramanmaraş Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü, 29 Eylül 2023 tarihli kararıyla Dulkadiroğlu Belediyesi'nde o dönemde yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu personeller hakkında ön inceleme yapmak üzere İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep etti. Müfettişler tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, Kahramanmaraş Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü tarafından Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'na gönderildi.

SORUŞTURMAYA ENGEL!

Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya imzalı 4 Haziran 2024 tarihli kararda, 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmedi. Karar, ailelere yeni tebliğ edildi. Kararda, Saitbey Sitesi B blokuna ilişkin, daha önce yapıya ait herhangi bir ön hasar tespitinin bulunmadığına dikkat çekildi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığı tarafından tadilat ve isim değişikliği için toplam 4 adet yapı ruhsatı verildiği belirtilen kararda, "Sait Bey Sitesi projesinde 2 kat bodrum, zemin+asma kat ve 5 normal kat olmak üzere toplam 8 katlı olduğu ve tapu kayıtlarında kat irtifakının yapıldığı" kaydedildi.

"SUÇ UNSURUNA RASTLANILMADI"

Saitbey Sitesi A blokuna ilişkin kararda ise Karadeniz Teknik Üniversitesi bilirkişi heyetinin hazırlamış olduğu Temmuz 2023 tarihli bilirkişi raporunda; 'Proje ve iş bitimi aşamalarında herhangi bir kusur tespitinde bulunulmadığı fakat yapım aşamasında donatı detaylandırması yetersizliği ve malzeme kalitesi yetersizliği bulunması sebebiyle Belediye Yapı Kontrol Birimi yetkilileri olan eski İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Arzu Özaydın ve mimar Serap Binici'nin tali kusurlu olduğu tespitinde bulunulduğu'na atıf yapıldı.

Ön incelemeci tarafından soruşturma esnasında yeniden bilirkişi görevlendirmesi yapıldığı belirtilen kararda, şöyle denildi:

"Konu ile ilgili hazırlanan 21 Aralık 2023 tarihli bilirkişi raporunda, söz konu binanın yapım aşamasında donatı ile ilgili detaylandırılması yetersizliği ve malzeme kalitesi yetersizliği ile olarak yapılan incelemelerde, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin ilgili idare ve yapı denetim kuruluşunun görev ve yetkileri maddelerine göre, inşaat aşamasında donatı kontrolü, malzeme kalitesi ve dayanımı (beton test sonuçları) ile ilgili yapı denetim kuruluşunca denetlenerek tutanak altına alınıp ilgili idaresine hak ediş dosyasında teslim edildiği, tutanak ve beton test sonuçlarında herhangi bir eksiklik yada hata olmadığından ilgili idarede çalışan söz konusu personellerin donatı ve malzeme kalitesi dayanımı (beton) yetersizliği ile ilgili herhangi bir sorumluluklarının olmadığı, sorumluluğun Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin 4. fıkrasının c, ç ve d bentleri gereğince yapı denetim firmasında olduğu ve Dulkadiroğlu Belediyesi Yapı Kontrol Biriminde görevli olan sorumlu personellerin Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 'ilgili idarenin görev sorumlulukları' başlıklı 4'üncü maddesine uygun hareket ettiklerinin anlaşıldığı ve sorumlu personellerle ilgili herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı tespit edilmiştir."