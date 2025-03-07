Depremde 45 kişi hayatını kaybetmişti: Saitbey Sitesi davasında kamu görevlileri soruları yanıtsız bıraktı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşümle yapıldığı halde yıkılan Saitbey Sitesi'nde 45 kişi yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Hasan Çam, statik proje ve uygulama denetim görevlisi Yavuz Kaygısız, yapı denetim şirketi yetkilisi Halil Yıldız, yapı denetim şirketi kontrol elemanı Melike Yıldız, şantiye şefi Halil İbrahim Us, şantiye şefi Murat Kaş hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 5 ay'a kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. Dosya kapsamında sadece müteahhit Hasan Çam tutuklu bulunuyor.

Saitbey Sitesi'nin yıkılmasına ilişkin, dönemin Dulkadiroğlu Belediyesi'nde imar ve şehircilik müdürü Arzu Özaydın ile imar ve şehircilik müdür yardımcısı Serap Binici, belediyede çalışan Ömer Taşdemir, Öner Gürbüzel, Cengiz Murat Özaydın, Yücel Tuncay Polat ve Serhat Aktemur hakkında soruşturma izni verilmişti. Başsavcılık, Arzu Özaydın ile Serap Binici hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açmıştı.

"NİSAN AYINDA BAŞLAYAN İNŞAATA HAZİRAN AYINDA NASIL RUHSAT VERDİNİZ?"

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz yargılanan dönemin Dulkadiroğlu Belediyesi'nde imar ve şehircilik müdürü Arzu Özaydın ile imar ve şehircilik müdür yardımcısı Serap Binici ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak sanıklara söz verildi. Özaydın ve Binici, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, "Evraklar belli aşamalardan geçer, bize gelir, en son imzayı biz atarız" dedi. Müştekilerin, "Belediyeye 400 metre uzaklıkta kaçak yapı yükselmesine nasıl müdahale etmediniz? Nisan ayında başlayan inşaata haziran ayında nasıl ruhsat verdiniz?" sorusuna sanıklar yanıt vermedi.

Mahkeme heyeti, kamu görevlileri yönünden inceleme yapılması için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Heyet, kamu görevlileri hakkındaki dosyanın ana dosya ile birleştirilmesine karar vererek duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.