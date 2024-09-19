Depremde 48 yurttaşın öldüğü Serdarbey Apartmanı davası ertelendi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 48 kişinin yaşamını yitirdiği Serdarbey Apartmanı'nın müteahhidi Ali Serdar Kazancı'nın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ali Serdar Kazancı ve taraf avukatları katıldı.

Kazancı, savunmasında önceki beyanlarını tekrar ederek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 10 Ekim'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talep ediliyor.