Depremde 51 kişinin öldüğü Furkan Apartmanı’nın ilk duruşması görüldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 Şubat'taki depremde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili ilk duruşma görüldü. İlk duruşmada yeni bir bilirkişi raporu düzenlenmesine ve diğer tanıkların dinlenmesine karar verilirken duruşma 8 Aralık tarihine ertelendi.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, 6 Şubat'taki depremde yıkılan Furkan Apartmanı'nda 51 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili tamamlanan soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 51 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden olan Furkan Apartmanı ile ilgili ilk duruşma Nizip Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

İlk duruşmaya tutuklu sanıklar Yılmaz Şahin Y., Faik Ö., Nejdet A. ve Eyüp Ö. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, sanık avukatları, hayatını kaybedenlerin yakınları, avukatları ve tanıklar ise duruşmada hazır bulundu.

YENİ BİR BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

İlk duruşma tanıkların, sanıkların ve avukatların dinlemesi sonucu yaklaşık 8 saat sürdü. Duruşmada sanıkların hiçbiri üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Duruşma sonucunda mahkeme heyeti, yeni bir bilirkişi heyeti atanarak yeni bilir kişi raporu alınmasına, dinlenilmeyen tanıkların dinlenmesine ve firari olan tutuksuz sanıklar Abdullah Devrim S. ve Hasan Hüseyin S. hakkında yakalama emri için ilgili kolluk kuvvetlerine bilgi verilmesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 8 aralık 2023 tarihine erteledi.

Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Furkan Apartmanı ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında tutuklu sanıklar Yılmaz Şahin Y., Faik Ö., Nejdet A. ve Eyüp Ö. ile tutuksuz sanıklar Abdullah Devrim S. ve Hasan Hüseyin S. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8’er aydan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame Nizip Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.