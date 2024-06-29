Depremde 51 kişiye mezar olan Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenler: "Bu kader değil cinayettir"

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı'nda yakınlarını yitiren aileler, basın açıklaması yaparak adalet nöbeti başlattı. Aileler adına konuşan Seçkin Şahin, "Bu ülkede adaletin hala var olduğunu ispat edecek duyarlı hakim ve savcılara sesimizi duyurmak için buradayız. ‘Bundan sonra bu ülkede adalet yok mu?’ dememek ve dedirtmemek için buradayız" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan Furkan Apartmanı'nda yakınlarını kaybeden aileler, yıkılan apartmanın önünde yaşamını yitiren 51 yurttaş için adalet nöbeti başlattı. Aileler adına basın açıklaması yapan Seçkin Şahin, 6 Şubat 2023’te Furkan Apartmanı’nın 6 saniyede yıkıldığını ve 51 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Şahin, 19 Temmuz’da görülecek olan Furkan Apartmanı davasının karar duruşması olacağını vurguladı ve adalet nöbetine başladıklarını açıkladı.

"SENİNDE OĞLUN, KIZIN, ANNEN, BABAN, EŞİN GİTMESİN DİYE BURADAYIZ"

“Biz sevdiklerimizi depremden dolayı kaybetmedik çünkü deprem öldürmez” diyen Şahin, şöyle konuştu:

“Sizin binanızda da para hırsı için kolon kesilebilir ya da müteahhit daha fazla kazanmak için malzemeden çalıp kaçak kat çıkabilir. Bugün bizim başımıza gelen yarın sizin başınıza gelebilir. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesi. Tepki gösteriyorsunuz, gidenleriniz geri gelecek mi? Bu ülkede adalet yok ki ya da kader diye… Evet, gidenlerimiz geri gelmeyecek özellikle kaybettiklerimiz geri gelmeyecek. Bunu kabul etmek en çok bize zor. Ama senin de oğlun, senin de kızın, senin de annen, senin de baban, senin de eşin gitmesin diye buradayız.”

"BU KADER DEĞİL CİNAYETTİR"

Hakim ve savcılara seslenen Şahin, “Bu ülkede adaletin hala var olduğunu ispat edecek duyarlı hakim ve savcılara sesimizi duyurmak için buradayız. ‘Bundan sonra bu ülkede adalet yok mu?’ dememek ve dedirtmemek için buradayız. Bunun aslında bir kader olmadığını, bir cinayet olduğunu belirtmek için buradayız. Binada kolon kesiği olmasaydı, müteahhit ve ilgili kurumlar işini düzgün yapsaydı ve bu halde yıkılmış olsaydı işte o zaman kader olurdu. Yani tedbir alınıp takdir Allah’a bırakılsaydı o zaman kader olurdu. Ama tedbir alınmadı bu nedenle kader değil cinayet demek için buradayız” diye konuştu.

Şahin açıklamasının devamında, “Gel hep birlikte 6 Şubat’ta yaşadıklarımızı tekrar yaşamayalım diye, sesimizi birlikte duyuralım diye, hepimiz için lazım olan adaleti gel birlikte arayalım diye destek ol. Yaşama hakkımız bir daha elimizden alınmasın diye destek ol. Bir daha depremde ölmeyelim destek ol” ifadesini kullandı.