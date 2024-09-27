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Depremde 60 kişi ölmüştü: Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Diyarbakır'da depremde 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi Sadullah Yoldaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel
  • 27.09.2024 17:40
  • Giriş: 27.09.2024 17:40
  • Güncelleme: 27.09.2024 17:52
Kaynak: DHA
Depremde 60 kişi ölmüştü: Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı ile ilgili görülen davada 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra gözaltına alınan müteahhit Sadullah Yoldaş (75), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianamede, Sadullah Yoldaş hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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