Depremde 60 kişi ölmüştü: Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı ile ilgili görülen davada 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra gözaltına alınan müteahhit Sadullah Yoldaş (75), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddianamede, Sadullah Yoldaş hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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