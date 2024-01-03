Depremde 72 kişi hayatını kaybetmişti: İsias Oteli davası başladı

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli'nin yıkılmasıyla ilgili dava başladı. 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 5'i tutuklu 11 sanık, ilk kez hakim karşısına çıkacak.

HABER MERKEZİ

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin dava başladı.

Davanın 5'i tutuklu 11 sanığı, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmakla suçlanıyor.

Sanıkların haklarında 2 yıl 8 aydan, 22 yıl 6 aya kadar hapis cezaları isteniyor. Hayatını kaybedenlerin aileleri, sorumluların 'olası kast' ile yargılanması gerektiğini savunuyorlar.

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde, 39’u Kuzey Kıbrıs'tan turnuva için gelen voleybol sporcusu öğrenci, öğretmen ve antrenör, 47’si ise Türkiye Turist Rehberleri Birliği organizasyonuyla çeşitli tur şirketleri bünyesinde eğitim gezisi için bulunan 86 kişinin konakladığı otelde 1’i personel olmak üzere toplam 72 kişi hayatını kaybetti.

ADLİYE'NİN İÇİNDE VE DIŞINDA 'GÜVENLİK' ÖNLEMLERİ



İsias Otel davasının ilk duruşması için adliye içi ve dışında polis görevlendirildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor.

Davacı sayısının fazla olması nedeniyle bu dava için özel salon ayarlandı.





Adliyenin bodrum katında yer alan konferans salonu mahkeme salonuna çevrildi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, beraberindeki 3 bakan, 9 milletvekili ve 11 üst düzey bürokratın da İsias Otel davasının ilk duruşmasını takip edeceği bildiriliyor.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davada 5’i tutuklu toplam 11 şahıs hakkında “Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 85/2, 22/3 maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle 22 yıl 5 aya kadar cezalandırılmaları talep ediliyor.

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SANIKLARIN SİYASİ BAĞLANTILARI

Otelin sahiplerinden Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt, Fenni Mesul ve Statik Proje Müellifi E.Y., Statik Proje Müellifi H.B. tutuklu, B.A., H.A., M.G., S.Z., Ş.Ö. ve U.B. ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanıyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklanarak, Siverek Cezaevi'ne nakledilmişti.

Otelin sahibi Bozkurt ailesi AKP’ye yakınlığıyla biliniyor. Otelin ortaklarından Mehmet Fatih Bozkurt, 2014-2019 arasında Adıyaman Belediyesi’nin AKP’li üyesi olarak göreva yapıyordu. Oteli işleten kardeşi Ahmet Bozkurt ise Adıyaman TÜGVA’nın Yüksek İstişare Kurulu üyesi.

Ahmet Bozkurt, bir ağabeyi 2018'deki genel seçimlerde İYİ Parti’den milletvekili adayı olunca otel binasına Tayyip Erdoğan pankartı asmıştı. AKP milletvekilinin ziyareti sırasında “AK Parti davası ülke davasıdır. Biz bu davaya destek veriyoruz. Ailece AK Parti’nin yanındayız” diye konuşmuştu. Efe Bozkurt da bir dönem AKP Gençlik Kolları Ekonomi ve Mali İşler Komisyonu üyesi olarak görev yapmıştı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, otelin önce konut olarak ruhsatlandırıldığı ve ilerleyen tarihlerde fazladan kat çıkıldığı belirtildi.

İddianamede, ayrıca, "Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden yapıya 2016 yılında ruhsatsız bir kat eklendiği ve toplam kat sayısının 9'dan 10'a çıktığının görüldüğü, eklenen bu katın 410 metrekare olduğu belirlenmiştir" denildi.

Otelin faaliyete geçmesinin ardından farklı tarihlerde tadilat yapıldığı belirtilen iddianamede, "2014-2015 yıllarında yapılan değişikliklerle otelde kapasite artışı olduğu ve bunun yanı sıra 2016'da deprem güvenliğini göz ardı ederek proje dışı ruhsatsız kat yaptırıp yapının taşıyıcı sistemine ek yük yüklendiği anlaşılmıştır. Alınan bilirkişi incelemesinde yapının beton kalitesinin her iki yönetmelik kapsamında da gerekli şartları sağlamadığı belirlenmiştir. Bu yetersizlik ve eksikliklerin binanın yıkılmasında etkili olduğu anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sanıklar, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak suçlamasıyla 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.