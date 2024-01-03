Depremde 72 kişi hayatını kaybetmişti: İsias Oteli davası başlıyor

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli'nin yıkılmasıyla ilgili dava başlıyor. 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 5'i tutuklu 11 sanık, ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin dava başlıyor.

Davanın 5'i tutuklu 11 sanığı, bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmakla suçlanıyor.

Sanıkların haklarında 2 yıl 8 aydan, 22 yıl 6 aya kadar hapis cezaları isteniyor.

Adıyaman’da 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasının ilk duruşması bugün Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.



Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde, 39’u Kuzey Kıbrıs'tan turnuva için gelen voleybol sporcusu, öğretmen, antrenör, 47’si ise Türkiye Turist Rehberleri Birliği organizasyonuyla çeşitli tur şirketleri bünyesinde eğitim gezisi için bulunan 86 kişinin konakladığı otelde 1’i personel olmak üzere toplam 72 kişi hayatını kaybetti.

ADLİYE'NİN İÇİNDE VE DIŞINDA 'GÜVENLİK' ÖNLEMLERİ



İsias Otel davasının ilk duruşması için adliye içi ve dışında polis görevlendirildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Davacı sayısının fazla olması nedeniyle bu dava için özel salon ayarlandı.



Adliyenin bodrum katında yer alan konferans salonu mahkeme salonuna çevrildi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, beraberindeki 3 bakan, 9 milletvekili ve 11 üst düzey bürokratın da İsias Otel davasının ilk duruşmasını takip edeceği bildiriliyor.



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davada 5’i tutuklu toplam 11 şahıs hakkında “Bilinçli tastirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 85/2, 22/3 maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle 22 yıl 5 aya kadar cezalandırılmaları talep ediliyor.

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İDDİANAMEDEN

İddianamede, otelin önce konut olarak ruhsatlandırıldığı ve ilerleyen tarihlerde fazladan kat çıkıldığı belirtildi.

İddianamede, ayrıca, "Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden yapıya 2016 yılında ruhsatsız bir kat eklendiği ve toplam kat sayısının 9'dan 10'a çıktığının görüldüğü, eklenen bu katın 410 metrekare olduğu belirlenmiştir" denildi.

Otelin faaliyete geçmesinin ardından farklı tarihlerde tadilat yapıldığı belirtilen iddianamede, "2014-2015 yıllarında yapılan değişikliklerle otelde kapasite artışı olduğu ve bunun yanı sıra 2016'da deprem güvenliğini göz ardı ederek proje dışı ruhsatsız kat yaptırıp yapının taşıyıcı sistemine ek yük yüklendiği anlaşılmıştır. Alınan bilirkişi incelemesinde yapının beton kalitesinin her iki yönetmelik kapsamında da gerekli şartları sağlamadığı belirlenmiştir. Bu yetersizlik ve eksikliklerin binanın yıkılmasında etkili olduğu anlaşılmıştır" ifadeleri kullanıldı.