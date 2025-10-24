Depremde 84 kişinin hayatını kaybettiği Hünkar Apartmanı davasında sanıkların tutuklanma talebi bir kez daha reddedildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan Hünkar Apartmanı da 6 Şubat depremlerinde yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada 84 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ise yaralandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında müteahhitler İbrahim İlhan ve Ferhat İlhan ile statik proje müellifi Ahmet Özdemir ve statik fenni mesulü Nevzat Bahşi hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dördüncü duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler, başka bir dosyadan tutuklu bulunan sanık Ferhat İlhan ve taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

"BİZ BİNANIN SIVA VE BOYA GİBİ İNCE İŞLERİNİ YAPTIK"

Sanık Ferhat İlhan, önceki savunmalarını tekrarlayarak binanın müteahhidi olmadığını savundu. İlhan, "2021 - 2024 yılları arasında binada oturan kat maliklerinin mahkeme tarafından dinlenilmesini istiyorum. Biz binanın sıva ve boya gibi ince işlerini yaptık. M.D. maddi kriz geçirdiği için biz daire karşılığı işlerini yaptık, eksik olan kısımları tamamladık. Binayı temelden başlatan M.D.'dir" dedi.

"SANIKLARIN TÜMÜ TUTUKLANMALIDIR"

Binada anne, baba, kardeşi ve babaannesini kaybeden Sıla Danyeri sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti. Danyeri'nin avukatı, müvekkilinin depremde tüm ailesini kaybettiğini belirterek, binanın yapım, denetim ve ruhsat süreçlerinde ciddi ihmaller bulunduğunu söyledi. Suçun ağırlığı ve kamu vicdanı gereği bazı sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının tutuklamaya çevrilmesini ve sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

"BİNA 6 SANİYEDE YIKILDI, EŞİMLE BİRBİRİMİZE SESLENEMEDİK BİLE"

Müşteki Melike Küçük, binanın 6 saniye içinde yıkıldığını belirterek, "Biz enkazdan canlı çıkan tek aileyiz. Eşimle birbirimize seslenemedik bile. Yanımızda sağlam kalan binalar vardı. 2021 yılında bu binayı satın aldık; arsa tapuluydu ancak bize yapının çok sağlam olduğu ve karot testlerinin yapıldığı söylenmişti. Kat irtifakı için belediyeye başvurduk, sonuçlarda 10 üzerinden 10 verildi. Sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

DURUŞMA 7 NİSAN'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanma talebini reddederek mevcut hallerinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verdi. Duruşma, 7 Nisan 2026 tarihine ertelendi.