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Depremde 9 kişinin öldüğü 2 apartmanın yıkılmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılarak 8 kişinin ölümüne neden olan Burak Yapı'nın şirket yetkilisi ile 1 kişinin öldüğü İsra Sitesi'nin yapı denetim şirketi yetkilisi olan S.S.A. İstanbul'da gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güncel
  • 14.12.2023 11:42
  • Giriş: 14.12.2023 11:42
  • Güncelleme: 14.12.2023 12:01
Depremde 9 kişinin öldüğü 2 apartmanın yıkılmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı
Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da 9 kişinin öldüğü iki apartmanın yıkılmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 11 kenti etkileyen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında Adıyaman'da yıkılan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği Burak Yapı'nın şirket yetkilisi ile 1 kişinin öldüğü İsra Sitesi'nin yapı denetim şirketi yetkilisi olan S.S.A. İstanbul'da gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen S.S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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