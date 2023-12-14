Depremde 9 kişinin öldüğü 2 apartmanın yıkılmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılarak 8 kişinin ölümüne neden olan Burak Yapı'nın şirket yetkilisi ile 1 kişinin öldüğü İsra Sitesi'nin yapı denetim şirketi yetkilisi olan S.S.A. İstanbul'da gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Fotoğraf: AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Adıyaman'da 9 kişinin öldüğü iki apartmanın yıkılmasına ilişkin 1 şüpheli tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 11 kenti etkileyen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında Adıyaman'da yıkılan ve 8 kişinin hayatını kaybettiği Burak Yapı'nın şirket yetkilisi ile 1 kişinin öldüğü İsra Sitesi'nin yapı denetim şirketi yetkilisi olan S.S.A. İstanbul'da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.S.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.