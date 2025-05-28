Depremde Aile Sağlığı Merkezleri yıkılmasın

Haber Merkezi

İstanbul Tabip Odası (İTO) ve İTO Aile Hekimleri Komisyonu “Depremde Aile Sağlığı Merkezleri Yıkılmasın” başlıklı bir toplantı düzenledi. Dr. Emrah Kırımlı, Sağlık Bakanlığı’na seslenerek ‘‘Sağlık binalarını güvenli hale getirmeyen Sağlık Bakanlığına soruyoruz: Neyi bekliyorsunuz?’’ dedi.

Kırımlı, şunları kaydetti:

‘‘2019’da hazırlamış olduğumuz rapora göre, İstanbul’da 3 ASM binasından birinin 1999 öncesi yapılmış olduğunu, sağlık çalışanlarının yaşlı binaların bodrum katlarında hizmet vermeye zorlandıklarını tespit etmiştik.

O dönem İstanbul Sağlık Müdürlüğü görevinde olan Sağlık Bakanı Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul’da 32 yeni ASM yapacağı sözünü vermişti. Bırakın depreme karşı güvensiz yüzlerce ASM binasının yenilenmesini, söz verilen 32 ASM bile yapılmadı."