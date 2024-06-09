Depremde ailesini kaybeden gencin cansız bedeni sazlıkta bulundu

Depremde anne, baba ve kardeşi ölen 19 yaşındaki Furkan Akdoğan, Gaziantep'te sazlıkta ölü bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 1 hafta önce kaybolan 19 yaşındaki Furkan Akdoğan, Tahtaköprü Barajı kenarında buğday hasadı yapan biçerdöver operatörü tarafından sazlıkta ölü bulundu.

Akdoğan'ın, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde anne- baba ve kardeşini kaybettiği öğrenildi.

İlçeye bağlı Şahmaran Mahallesi kırsalındaki Tahtaköprü Barajı kenarında buğday hasadı yapan biçerdöver operatörü, sazlık alanda bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı bölgede yapılan incelemenin ardından ceset, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Sazlık alanda bulunan cesedin bir hafta önce evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Furkan Akdoğan, olduğu belirlendi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.