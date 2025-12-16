Depremde anne ve babasını kaybeden avukattan milletvekillerine açık mektup

6 Şubat depremlerinde 35 kişinin yaşamını yitirdiği Hatay’daki Rana Apartmanı’nda, annesi ve babasını kaybeden avukat Eren Can, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemindeki 11. Yargı Paketi’ne ilişkin milletvekillerine hitaben açık bir mektup kaleme aldı.

Can, deprem suçlarını kapsayacak olası infaz indirimi düzenlemelerinin, adalet beklentisini derinden yaralayacağını vurguladı.

Mektubunda 6 Şubat depremlerinin yalnızca bir “doğal afet” olmadığını vurgulayan Can, on binlerce insanın yaşamını yitirmesinin ardında ağır ihmaller zinciri bulunduğunu ifade etti. Aradan geçen zamana rağmen çok sayıda deprem dosyasının hala soruşturma ya da bilirkişi aşamasında olduğuna dikkat çeken Can, birçok dosyada yargılamanın dahi başlamadığına dikkat çekti.

Meclis gündemindeki 11. Yargı Paketi kapsamında infaz indirimine ilişkin düzenlemelerin deprem kaynaklı ceza davalarını da kapsayabileceğine işaret eden Can, bu durumun depremde yakınlarını kaybedenler açısından “derin bir yaralanma” anlamına geldiğini söyledi ve infaz indirimi düzenlemeleriyle bu dosyaların fiilen cezasızlığa sürüklenmesinin kamu vicdanında telafisi güç sonuçlar yaratacağını belirtti.

Can’ın mektubunun tamamı şöyle:

"6 Şubat depremleri, yalnızca büyük bir doğal afet değil; ihmaller zinciri nedeniyle on binlerce insanın yaşamını yitirdiği ağır bir toplumsal kırılmadır. Aradan geçen zamana rağmen bu depremin yarattığı acı da, adalet beklentisi de hâlâ sürmektedir. Buna karşın deprem dosyalarının önemli bir bölümü hâlen soruşturma veya bilirkişi aşamasındadır; birçok dosyada yargılama dahi başlamamıştır.

Ben Eren Can. 6 Şubat depremlerinde sevdiklerini kaybeden binlerce yurttaştan yalnızca biriyim. Hatay’daki Rana Apartmanı’nda annemi, babamı ve 33 komşumuzu kaybettim. Ancak bu mektup yalnızca Rana Apartmanı için değil; 11 ilde yıkılan binaların, yarım kalan hayatların ve geride kalan ailelerin ortak adalet talebi için kaleme alındı.

"KAMU VİCDANINDA TELAFİSİ GÜÇ YARALAR AÇACAK"

Tam da bu süreçte TBMM gündemine gelen 11. Yargı Paketi kapsamında infaz indirimine lişkin düzenlemelerin deprem kaynaklı ceza davalarını da kapsayacak olması, yakınlarını kaybeden bizleri derinden yaraladı. Depreme ilişkin ceza soruşturmalarında söz konusu olan fiiller, taksirle öldürme/yaralama kapsamında değerlendirilemeyecek kadar ağır sonuçlar doğurdu. Sanıkların olası kast sonucu öldürme/yaralama suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönündeki hukuki tartışmalar sürerken, infaz indirimi düzenlemeleriyle bu dosyaların fiilen cezasızlığa sürüklenmesi, kamu vicdanında telafisi güç yaralar açacaktır.

Ayrıca açıkça ifade edilmelidir ki sorumluluk yalnızca müteahhitlerle sınırlı değildir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan belediyelere, yapı denetim firmalarından projelere imza atan tüm kamu görevlilerine kadar uzanan çok katmanlı bir sorumluluk alanı söz konusudur. Deprem yargılamaları, birkaç kişi üzerinden yürütülerek kapatılamaz. Şeffaf, bütünlüklü ve etkin bir yargılama yapılmadan adalet duygusunun tesis edilmesi mümkün değildir.

Buradan milletvekillerine sesleniyorum.

"YAŞANANLAR MÜNFERİT DEĞİL"

Bu mücadele yalnızca geçmişte yaşanan acılar için değil; benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması içindir. Bugün depremde, yarın bir otel yangınında, başka bir gün bir selde; hepimizin eşi, dostu, ailesi, evladı yaşamını yitirebilmektedir. Yaşananlar münferit değil, yapısal sorunların ve cezasızlığın sonucudur.

Sorumluların cezasız kaldığı bir ülkede bu acılar tekrar eder. Ceza hukukunun temel işlevi yalnızca geçmişin hesabını görmek değil, geleceği korumaktır. Deprem suçları bakımından uygulanacak her türlü af ya da infaz indirimi, caydırıcılığı ortadan kaldıracak ve yeni felaketlerin zeminini hazırlayacaktır.

"DEPREM SUÇLARI AFFEDİLEMEZ"

Bu nedenle deprem suçları affedilmemelidir. Bu suçlar infaz indirimi düzenlemelerinin kapsamı dışında tutulmalıdır.

Türkiye bir deprem ülkesidir. Bu ülkede ihmaller can almaktadır. Yeni felaketlerin yaşanma riskini taşıyan bir ülkede, cezasızlık sürdürülebilir değildir. Deprem suçluları affedilemez.

Bu mektup yalnızca kaybettiklerimizin ardından yazılmış bir metin değildir. Aynı acıların bir daha yaşanmaması için yapılan bir çağrıdır. Geleceği korumak istiyorsak, bugün adaleti erteleyemeyiz.

11.Yargı Paketi’nin 27. maddesi bu haliyle yasalaşmamalı; deprem suçları açıkça kapsam dışında bırakılmalıdır."