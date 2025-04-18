Depremde çadır satan Kızılay, 14 milyar TL’ye kan ürünleri tesisi inşa edecek

BirGün\Ankara

Deprem felaketinde çadır satması gündem olan ve özellikle son yıllarda yolsuzluk skandalları ile anılan Kızılay, Ankara’da milyarlarca lira harcayarak kan ürünleri tesisi inşa edecek.

Kızılay, 17 Nisan’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvurarak çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreci başlattı.

Ankara’nın Çubuk ilçesi Melikşah Mahallesi’ndeki kamu arazisi üzerine 14 milyar 4 milyon TL harcanarak “Plazma Fraksinasyon Tesisi” inşa edileceği ifade edildi.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün 49 yıllığına tahsis ettiği yaklaşık 170 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilecek tesise dair, “Proje kapsamında tesiste sadece kan ürünleri üretilecektir. Başlangıç ürünü olarak insan kanından ayrışan plazma olacaktır. Aktif madde üretimi olmayacaktır” açıklaması yapıldı.