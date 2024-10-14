Depremde çadır satan Kızılay’ın araç envanteri ortaya çıktı

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli taşanan depremlerde çadır satmasıyla büyük tepki toplayan Kızılay’ın kasko ve trafik sigortası yaptırmak için çıktığı ihale ilanı ile envanteri ortaya çıktı.

Buna göre, Kızılay’ın envanterinde bin 237 araç var.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre; bin 157 aracın trafik sigortası yapılacak. Kızılay Genel Müdürlüğü’nde de 1 adet Audi A6 TDI 190 Stronic, 1 adet A6 TDI 177 HP Multitronic, 1 adet de Caravella VIP araç bulunuyor.

Kızılay filosundaki araçların marka ve modelleri de Kızılay’ın ihale teknik şartnamesinde yer aldı. Kızılay’ın genel müdürlüğü, Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürlüğü, Uluslararası İşler ve Göç Genel Müdürlüğü, Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünde bulunan 739 aracın 28’İ 2024 model, 46 tanesi de 2023 model.

Kızılay filosunda Land Cruiser 150, Land Cruiser Prado Jip, Kadjar, Jumpy Spacetourer, Koleos, Mondeo Titanium 4d 2.0 TDCI, Passat marka araçlar da bulunuyor. Kızılay geçtiğimiz günlerde de 6 adet araç için ihaleye çıkmış, sıfır model araçların 150 beygir olması istenmişti. Araçların yaklaşık 13 milyon TL’ye mal edileceği açıklanmıştı.