Depremde eşini ve evlatlarını kaybeden Soyubey: Bugün ses çıkarmadığınız şey, yarın sizin de başınıza gelebilir

6 Şubat depremlerinde, Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Beluk Apartmanı'nın A Blok'u yıkılarak 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açtı. Seyhan Belediyesi eski İmar Müdürü Alim Erdoğan, eski İmar Müdür Yardımcısı Sitare Koçoğlu, o dönemde inşaat mühendisi olarak çalışan Füsun Gamsız, büro personeli Abdullah Sancar, İskan Komisyonu üyesi Can Mustafa Eren, mimar Fatoş Sakarya ve elektrik mühendisi Halil Yılmaz hakkında da aynı suçtan dava açıldı. İki dosyanın birleştirilmesine karar verildi.

ZEYDAN KARALAR DURUŞMAYI İZLEDİ

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da izledi. Mahkeme başkanı, binanın yıkılmasına ilişkin Konya Teknik Üniversitesi'nden istenen bilirkişi raporunun geldiğini taraflara bildirdi.

"HERHANGİ BİR KUSURUM YOK"

Dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan, savunmasında o dönemki yönetmelik ve kanuna aykırı bir işlem yapmadığını, yıkılan binada herhangi bir kusurunun olmadığını ve üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, dosyaya yeni gelen bilirkişi raporunu inceleme fırsatı bulamadığını belirterek rapora karşı ayrıntılı savunma yapmak için süre istedi.

Sanık Abdullah Yeldan'ın avukatı, binanın projeye uygun şekilde inşa edildiğini ileri sürerek müvekkili hakkında uygulanan "konutunu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi. Müşteki avukatları ise sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına, dosyaya gelen bilirkişi raporuna karşı savunma hazırlamaları için sanıklara süre verilmesine karar vererek duruşmayı 8 Mayıs'a erteledi.

"SADECE 'BİR İMZA ATTIKLARI' YÖNÜNDEKİ SAVUNMALARI GEÇERLİ DEĞİLDİR"

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Adana Şube Başkanı ve müşteki avukatı Baran Taygun Metin, depremin üzerinden 3 yıl geçtiğini hatırlatarak, uzun süredir beklenen bilirkişi raporunun dün akşam saatlerinde dosyaya girdiğini, raporu ayrıntılı inceleyip beyanlarını sunma fırsatı olmadığını belirtti; ancak yine de beyanlarını sunduklarını söyledi. Metin, şunları kaydetti:

"Raporda en can alıcı nokta şudur: Bu binanın, depremde dayanması gereken kuvvetten çok daha az bir kuvvete maruz kaldığı, buna rağmen yıkıldığından bahsedilmektedir. Açıkça projeye aykırılıklar olduğu, bazı kolonların yeri, şekli ve yapılışının projeden farklı olduğu belirtilmektedir. Belediye görevlilerine ve müteahhide 'asli kusur' verilmiş durumdadır. Belediye görevlilerinin bir kısmının sorgusu yapılmıştır. Suçlamaları kabul etmemelerine rağmen sorumlu olduklarını biliyoruz. Sadece 'bir imza attıkları' yönündeki savunmaları geçerli değildir; her yetki sorumluluk getirir. Beluk Apartmanı'nda hayatını kaybeden tüm insanların sorumluluğu, o kamu görevlilerinin ve müteahhidin sorumluluğu altındadır. Duruşma 8 Mayıs'a ertelenmiştir. Sanıkların adli kontrol taleplerinin kaldırılması talepleri reddedilmiştir. Bir sonraki celsede tüm sanıklar mahkemeye getirilecektir. Rapora ilişkin tartışma yapılacak ve çapraz sorgu gerçekleştirilecektir. Tüm kamuoyunun desteğini bekliyoruz."

"BUGÜN SES ÇIKARMADIĞINIZ ŞEY, YARIN SİZİN DE BAŞINIZA GELEBİLİR"

Binada eşini ve çocuklarını kaybeden Oğuz Soyubey ise yargı sürecinin yavaş ilerlediğini, depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen bilirkişi raporunun dosyaya dün girdiğini ve birçok davada bu sorunla karşılaştıklarını dile getirdi. Soyubey, "Bilirkişi raporlarının geç gelmesi, yargı sürecinin yavaş işlemesine ve kararların gecikmesine sebep oluyor. Tüm kamuoyunu 8 Mayıs'taki duruşmada bize destek olmaya bekliyoruz. Çünkü bugün ses çıkarmadığınız şey, yarın sizin de başınıza gelebilir" diye konuştu.