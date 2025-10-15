Depremde hasar gören 47 yıllık banka binası yıkılıyor

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilen 47 yıllık banka binasının yıkımına başlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede; Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 5 katlı 47 yıllık banka binası için ağır hasarlı raporu verildi. Karara itiraz edilmesi ile başlayan mahkeme süreci tamamlandı. Mahkeme kararı sonrası yıkımına karar verilen bina için çalışma başlatıldı. Ekipler, iş makineleri ile kontrollü yıkım çalışması başlattı.

'YIKIMI BEKLEYEN 140 BİNAMIZ VAR'

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, ilçe genelinde 3 bin 460 binayı yıktıklarını söyleyerek, "İlçemizde yıkımı bekleyen 140 binamız var. Maalesef bunlar mahkeme süreçleri devam ettiği için bekleme durumunda kalıyorlar. Bugün yıkımına başladığımız banka binamızda 2 yıldır mahkeme sürecini bekliyoruz. Yıkımına başlanan binamıza bakıldığında ise binanın tuz, buz olacak şekilde yıkılıyor; dayanıklılığı sıfır. Bizim niyetimiz; bir an önce vatandaşlarımızın itirazları bırakıp, dayanıklılığını yitirmiş, güçsüz yapıların yıkımı için idareye yardımcı olmalarıdır" dedi. (DHA)

