Depremde hayat kurtaracak köy

6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin yıl dönümünde, Ataşehir Belediyesi olası bir deprem öncesi ne gibi adımların atılması gerektiği ve ilçede gerçekleştirilen afet hazırlık çalışmaları hakkında bilgi vermek amacıyla Ataşehir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde biretkinlik düzenledi.

Etkinlikte, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar saygı duruşu ile anılırken, belgesel gösterimi sonrası Ataşehir Belediyesi'nin afet anlarındaki müdahale stratejileri ve yapılan hazırlıklar da detaylı bir şekilde katılımcılara aktarıldı. Programda baştan aşağıya yenilenerek adı 'Afet ve Acil Durum Kriz Merkezi' olarak değiştirilen yönetim merkezinin tanıtımının yanı sıra olası bir afet anında hayat kurtaracak Arama Kurtarma Afet Köyü'nün de tanıtımı gerçekleştirildi.

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Bugün sadece kayıplarımızı anmak için değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluğun altını çizmek için buradayız. Deprem, doğanın bir gerçeği olabilir; ama onun yaratacağı yıkımı azaltmak, hayatları kurtarmak bizim elimizde. Eğer biz 99 depremini unutmasaydık, emin olun 6 Şubat depremlerinde bu kadar büyük bir yıkımla karşılaşmazdık. Riskleri belirleyip, azaltmış olsaydık, arama kurtarma faaliyeti gösteren arkadaşlarımıza da çok az görev düşerdi. Çok daha az insanımızı kaybetmiş olurduk” dedi.

Ataşehir’in depreme hazırlanması için önemli projeleri hayata geçirdiklerine de değinen Adıgüzel, “Göreve gelir gelmez, ilçemizin çeşitli noktalarına deprem konteynerleri yerleştirerek, acil durumlarda ihtiyaç duyulacak temel ekipman ve malzemeleri hazır hale getirmeye başladık ve şu ana kadar 3 deprem konteynerimizi yerleştirdik, bugün birazdan alanda göreceğiniz 4. Deprem konteynerimizi ise Necmettin Erbakan Parkı’mıza yerleştiriyoruz. Bu konteynerlerde, arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere ilk yardım setleri, jeneratörler, çadırlar ve diğer acil müdahale ekipmanları bulunuyor. Aynı zamanda olası büyük bir deprem sonrasında, komşularımızın güvenliğini sağlamak amacıyla ilçemizde 150 toplanma alanı belirledik” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ile olası afetlere karşı önemli hazırlıklar sürdürdüklerini belirten Adıgüzel, “3 bin 600 metrekarelik Ataşehir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezimiz, birçok ilçede bulunmayan donanım ve kapasiteye sahip. Merkezimizde, heliport alanından deprem simülasyon TIR’ına, arama kurtarma tatbikat alanından köpek eğitim alanına kadar birçok kritik birim yer alıyor. Burada bulunan Afet ve Acil Durum Kriz Merkezimiz sayesinde olası bir afet anında hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale planlaması yaparak sahadaki çalışmaları en iyi şekilde yönetiyoruz. Aynı zamanda, afet anında hızlı ve etkili müdahale için Arama Kurtarma Ekimiz 7/24 nöbet sistemiyle çalışıyor. Enkaz görüntüleme ve hassas dinleme cihazlarımız, arama kurtarma araçlarımız ve özel eğitimli köpeklerimiz ile tüm afet senaryolarına karşı hazır bir şekilde bekliyoruz” şeklinde konuştu.

'ARAMA KURTARMA AFET KÖYÜ PROJEMİZİ HAYATA GEÇİRDİK'

Deprem sonrası en kritik konulardan biri olan barınma ve lojistik konusunda da önemli önlemler ve hazırlıklar yaptıklarını belirten Adıgüzel, “Bu alanda ilk defa bir belediyenin envanterine giren yeni nesil çadırlar satın aldık ve Arama Kurtarma Afet Köyü projemizi hayata geçirerek, yemekhane çadırı, barınma çadırı, sağlık çadırı ve yönetim çadırı gibi alanları hazır hale getirdik. Proje kapsamında günlük 3.000 kişiye sıcak yemek sunacak aşevinin yanı sıra dinlenme ve uyku alanı, ilk yardım ve acil müdahale alanları da yer alıyor. Bu sayede, afetin ilk anından itibaren koordineli bir şekilde hareket edebilecek ve temel ihtiyaçların karşılanmasını sağlayacağız. Deprem gerçeğini değiştiremeyiz ama ona karşı hazırlıklı olabiliriz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Bünyesinde olası bir afet anında hızla müdahale edilmesine olanak sağlayan ekip, ekipman ve araçların yanı sıra simülasyon TIR'ından heliport alanına kadar çok sayıda kritik alan ve malzemeyi de barındıran, 3600 metrekare alana kurulu Ataşehir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde afet anında tüm süreçlerin aksamadan koordineli bir şekilde yürütülmesi için var olan yönetim merkezi de baştan aşağıya yenilendi. Afet yönetim süreçlerinin kesintisiz yürütülebilmesi için gerekli olan tüm teknik donanıma ve müdahale planlarına sahip bir yapıya kavuşturulan Afet ve Acil Durum Kriz Merkezi, afet anlarında hızlı ve etkili karar alma süreçlerinde etkin rol oynayacak.

Öte yandan Ataşehir Belediyesi afetler sonrası için yaptığı hazırlıkları sürekli güncellerken elindeki ekip ve ekipmanı ise güçlendiriyor. Bu kapsamda çoğu belediyenin elinde bulunmayan çok sayıda yeni nesil çadırları bünyesine katan Ataşehir Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, bu çadırlarla olası bir afet anında kuracağı Arama Kurtarma Afet Köyü'nün de tanıtımını gerçekleştirdi. İçerisinde barınma alanlarından aşevine, tıbbi müdahale alanlarından yönetim merkezi ve lojistik alanlarına kadar farklı kritik birimlerin yer aldığı Afet Köyü'nde günlük 3 bin kişiye yemek dağıtımı da yapılabilecek.

KESİNTİSİZ İLETİŞİM VE MÜDAHALE SAĞLANABİLECEK

Ataşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından afetin yaşandığı bölgelerde hızla kurulması planlanan mini köyde, kesintisiz kararlar alınması için yer alacak yönetim merkezi alanında bulunan mobil komuta sistemi sayesinde müdahale planları koordine edilebilecekken, yardım malzemelerinin dağıtımı, lojistik destek ve operasyon takipleri de bu alandan yönetilebilecek. Ayrıca, söz konusu merkezde bulunan çeşitli haberleşme sistemleriyle kesintisiz iletişim de sağlanabilecek.

17 MAHALLEYE DEPREM KONTEYNERLERİ YERLEŞTİRİLİYOR

Yeni dönemde depreme karşı hazırlık çalışmalarına hız vererek, 28 eyleme ilişkin afet risk haritalarını tamamlayarak ikinci kademe risk tarama sürecine geçen Ataşehir Belediyesi, söz konusu taramaların yapılmasının ardından ilçedeki kentsel dönüşümü de hızlandırmayı planlıyor. Bu kapsamda imar planlarıyla ilgili ise İBB ile de önemli bir iş birliğine imza atılırken, KİPTAŞ ile de bir protokol yapıldı. Diğer taraftan ilçe genelindeki 17 mahalleye de deprem konteynerleri yerleştirmeye başlayan Ataşehir Belediyesi, olası bir afet sonrasına ilişkin tam donanımlı konteynerleri ile afet anında ilk müdahale ekipmanlarını karşılamayı hedefliyor. İlçe genelinde afetler sonrasına ilişkin 150 toplama alanı yer alıyor. Ataşehir Belediyesi depreme hazırlık çalışmalarına aralıksız devam ediyor.