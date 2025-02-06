Depremde hayatını kaybedenler anıldı: Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok!

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 il büyük bir yıkıma uğradı. Depremde 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremin ikinci yılında, saatler 04.17’yi gösterirken, hayatını kaybeden yurttaşlar için anma törenleri düzenlendi.

Hatay

Hatay 6 Şubat Platformu'nun düzenlediği 04:17 Anma Programına binlerce yurttaş katıldı. TTB-KESK Defne Koordinasyon Merkezi önünden Saray Caddesine düzenlenen yürüyüşe DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, TMMOB yönetim kurulu başkanı Emin Koramaz, Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, çok sayıda oda yöneticisi, sivil toplum ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra yüzlerce depremzede katıldı. Ellerinde defne dalları ve meşalelerle yürüyen Hataylılar, yürüyüş boyunca, "Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok", "Hatay'ı yeniden kuracağız" sloganı attı.

Fotoğraf: BirGün

6 Şubat Platformu adına söz alan Özgür Tıraş, "Yaralarımız hâlâ sıcak, kanıyor. Sözümüz olsun, bu kara yası kalbimizde yaşatacağız. Bu kara günü tek yürek olmuş dostlarımızla geçiriyoruz ne rüzgarın soğuğu, ne toprağın tozu üzüyor bizi. Sana söz kadim Antakya, ellerimizle bu kenti yeniden kuracağız. Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" diye konuştu.

Depremin gerçekleştiği saatte 105 dakika süren saygı duruşunun ardından yürüyüşe katılanlar ellerindeki defne yaprağı ve karanfilleri Asi Nehri'ne bıraktı.

Fotoğraf: BirGün

DEPREMZEDELER GÖZALTINA ALINDI!

Yürüyüşte Valilik, Köprübaşına çıkan yolları kapattı. Yürüyüşe katılan depremzedeler Köprübaşı'na yürümek istedi. Yakınlarını Köprübaşında anmak isteyen halka polis, barikat kurarak engelledi. Üç kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Polis, ‘resmi anma’ programının bitmesinin ardından barikatı kaldırdı.

Fotoğraf: BirGün

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında 146 kişinin yaşamını yitirdiği Hamidiye Sitesi'nde ve 45 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler, enkaz alanında adalet nöbeti tuttu. Bazı vatandaşlar ise Kahramanmaraş'ta Osman Sayın Spor Salonu önünde bir araya gelerek "unutmadık", "saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı dövizleri yere sererek üzerlerine karanfil bıraktı. Programda, yakınlarını kaybeden bazı depremzedeler konuşma yaptı. Kahramanmaraş'taki anma törenlerine CHP'li milletvekilleri katıldı.

Kahramanmaraş'ta 77 kişinin öldüğü Serin-2 Apartmanı enkazı önüne yakılan mumlar ile karanfiller bırakıldı / AA

Adıyaman

Depremlerini ikinci yılında Adıyaman Valiliği tarafından ''Sessiz Yürüyüş'' düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş, Adıyaman Belediyesi önünden başladı.

Adıyaman'da, yurttaşların düzenlediği "sessiz yürüyüş"te binler ellerinde karanfille yürüdü / AA

Binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş Adıyaman Belediyesi önünden başladı. Yürüyüşe; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Valisi Osman Varol, CHP’li çok sayıda ilçe belediye başkanı ve milletvekili katıldı.

Fotoğraf: ANKA

Malatya

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’da, ilk depremin yaşandığı saat 04.17’de Malatya Hayat Sitesi önünde anma töreni düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, CHP’li ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri de katıldı.

Anma töreninde konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Depremin bize öğrettiği en önemli şeylerden birisi; sorumluların ceza almaması. Hem Malatya’da, hem de depremi yaşadığımız birçok ilde maalesef bir tane yerel yönetici, bir tane siyasetçi, bir tane bürokrat ne ceza aldı, ne de yargılandı. Bu cezasızlık kültürü devam ettiği sürece, bu felaketleri yaşamaya devam edeceğimizi biliyoruz'' dedi.

Fotoğraf: AA

Gaziantep

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ile beraberindeki CHP'li heyet, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, 100'den fazla insanın hayatını kaybettiği Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin önünde anma töreni düzenledi.

Fotoğraf: AA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ile CHP'li milletvekilleri enkaz alanına karanfil bıraktı.

Fotoğraf: AA

Şanlıurfa

Şanlıurfa’da yıkılan Emirgan Apartmanı önünde yakınlarını kaybedenler, anma töreni düzenledi. Törene, CHP genel başkan yardımcıları ve CHP’li milletvekilleri de katıldı.

Fotoğraf: ANKA

6 Şubat depremlerinin ikinci yılında Şanlıurfa'da düzenlenen anma töreninde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, "AK Parti hala bu felaketin hesabını vermiş değil. Türkiye’de maden kazaları olur, Enerji Bakanı istifa etmez; sel felaketi olur, Çevre ve Şehircilik Bakanı istifa etmez. Eğer bu ülkede sorumluluk alınmayacaksa, bu yönetim anlayışı sürdürülemez" ifadesini kullandı.

Adana

Adana’da saat 04.17’de hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi.

Anma etkinliğine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve CHP’li milletvekilleri katıldı.

Yıkılan binanın bulunduğu alana karanfil bırakıldı / AA

Diyarbakır

En çok etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır’da, Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi ve merkez Bağlar ilçesi Tesisler Kavşağı'nda 77 kişinin yaşamını yitirdiği Serin-2 Apartmanı enkazı önüne gelenler, saat 04.17'de enkaz alanlarına yakılan mumlar ile karanfiller bıraktı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Serin-2 Apartmanı enkazı önünde yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, hayatını kaybeden binlerce vatandaşı anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Fotoğraf: AA

Tanrıkulu, "Diyarbakır'da yurttaşlarımız yaşamını yitirdi, yüzlercesi de yaralandı. Binlerce konut hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı durumda. İkinci yılında burada bu enkazın önündeyiz. Yaşamını yitirenlerin önünde saygıyla eğiliyorum. Acıyı yaşayanların acısına birkez daha ortak oluyorum. Depremi önleyemeyiz, deprem bir doğal felakettir ama depremin sonuçlarını en aza indirmek, insani maliyetini en aza indirmek bizim elimizde" ifadelerini kullandı.

Osmaniye

6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, Osmaniye’de 128 kişinin yaşamını yitirdiği Metin Tamer Sitesi’nde yakınlarını kaybedenler, bir araya gelerek anma töreni düzenledi. Törene, CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya ve CHP’li milletvekilleri katıldı.

Fotoğraf: AA

Kilis

6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, hayatını kaybedenler için Kilis Cumhuriyet Meydanı’nda anma töreni düzenlendi. Törene, CHP’li milletvekilleri katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplananlar, saygı duruşunda bulundu, depremde hayatını kaybedenler için dua etti.