Depremde hayatını kaybedenler üç kentte "sessiz yürüyüş"le anıldı

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için afetin üçüncü yıl dönümünde birçok kentte "sessiz yürüyüş" yapıldı.

Hatay'da Valilik koordinesinde organize edilen anma programı Atatürk Caddesi'nde başladı. Programda; siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yurttaşlar bir araya geldi.

Kalabalık grup, "sessiz yürüyüş" adı altında Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Kahramanmaraş merkezli ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de afette yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunan katılımcılar, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Fotoğraf: AA

3 SEMAVİ DİNİN TEMSİLCİLERİ DUA OKUDU

Anma programı kapsamında, 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.

Daha sonra depremde yaşamını yitirenler anısına Asi Nehri'ne kırmızı karanfil atılan etkinlikte bazı yurttaşlar da, depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıdı.

İSKENDERUN

İskenderun ilçesi Anıt Alanı'nda da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için saat 04.17'de anma programı yapıldı.

Kaymakamlık koordinesindeki programa katılanlar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

Programda, 3 semavi dinin temsilcileri yan yana dua etti.

OSMANİYE

Afetin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Osmaniye'de Valilik ve Belediye tarafından Devlet Bahçeli Meydanı'nda yapılan anma programına, siyasiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yurttaşlar katıldı.

Kahramanmaraş merkezli ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı okudu.

Depremlerde yaşamını yitirenler için dua edilmesinin ardından afetle ilgili sinevizyon gösterisi sunuldu.

Osmaniye / AA

ADIYAMAN

Adıyaman'da da 6 Şubat 2023'teki depremlerin üçüncü yılında binlerce kişinin katılımıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de katılımıyla Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, kentin simgesi Saat Kulesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı yurttaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

Kalabalık, daha sonra ilk depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de ellerindeki karanfilleri Saat Kulesi'ne bıraktı.