Depremde hayatını kaybedenlerin yakınları tepkili: Cebi dolu olana işleyen ‘adalet’

Depremde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasında sanıkların suçsuz olduğu öne sürülerek hazırlanan bilirkişi raporu tepkiye yol açtı. Depremzede yakınları "Adaleti parayla satın almak istiyorlar. Mücadelemiz sürecek” dedi.

Depremde yakınlarını kaybeden ailelerin hukuk mücadelesi sürerken, her gün mahkemelerden çıkan yeni kararlar ve bilirkişi raporları tepkileri daha da büyütüyor. Furkan Apartmanı davasında sanıkların tahliye edilmesinin ardından Ezgi Apartmanı davasında haklarında 876 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hakkında hazırlanan yeni bilirkişi raporu, ailelerin isyanını büyüttü: ‘‘Mahkemelerden çıkan kararlar ya da hazırlanan bilirkişi raporları skandal nitelikte. Bu adaletsizliğe artık 'dur' demeliyiz. Adaleti parayla satın alma ile karşı karşıya olduğumuz bir sistem var.’’

ARTIK YETER

Maraş'taki Ezgi Apartmanı'nda oğlunu, gelinini ve 6 aylık torununu kaybeden anne Nurgül Göksu, yıkılan binada sanıkların avukatlığını yapan Ersan Şen’in talebiyle Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hazırladığı yeni bir bilirkişi raporunu skandal olarak nitelendirdi. Göksu ‘‘Bu rapor sadece Ezgi Apartmanı'nı kapsamayacak. Bundan sonra herkes istediği gibi kolonu, kirişi kesebilecek. Bu raporlar birilerine güç verecek, asla kabul emiyorum" dedi. Deprem davalarında hazırlanan bilirkişi raporlarına tepki gösteren Göksu şöyle devam etti:

‘‘Kendi taleplerine göre raporlar çıkarıyorlar. Son rapor da tamamen Ersan Şen'in taleplerine göre hazırlamış bir rapor. Bu bilirkişiler hakkında da suç duyurusunda bulunacağım, böyle kişilerin bilirkişilik yapamayacaklarına dair elimden ne geliyorsa onun mücadelesini vereceğim. Bu insanlar böyle bilirkişi raporları hazırlamaya devam ederlerse daha çok insan ölecek. Ezgi Apartmanı’nda kolonlar kesilmiş ve bu kolonlar bulunmuştu. Elimde videolar var, deliller var, savcılar tutanak altına alınmış. İlk gelen KTÜ raporunda asli kusurlu bulunan insanlara, son raporda tali kusurlu bile bulunmamış. Nasıl böyle bir skandal raporu hazırlayabilirsiniz. 18 aydan bu yana mücadele ediyorum. Evladımı 30 yaşında kaybettim. 30 yıl daha ömrüm yeterse çocuğum için torunum ve gelinim için mücadele edeceğim. Çünkü istediğim tek şey adalet, başka hiçbir şey değil. Bu adaletsizliğe artık dur demeliyiz.’’

85 kişinin hayatını kaybettiği Hatay’ın Antakya ilçesindeki Fuat Koku Sitesi’nde 4 aile bireyini kaybeden Adalet Peşinde Aileleri Platformu Ankara Temsilcisi Döne Kaya da deprem davalarında siyasi iktidara yakın olan sanıkların korunduğunu ve hazırlanan bilirkişi raporlarının taraflı olduğunu belirterek, buna tepki gösterdi. Kaya, ‘‘Siyasi iktidara yakın sanıklar güçlü. Onları haklı çıkaracak savunmalar yapılıyor. Deprem davalarında ilk bilirişi raporlarının Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gitmesinin temel sebebi de buydu. Sonraki Gazi ve Konya Teknik Üniversitesi'nden de raporlar alındı. ODTÜ, İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi uluslararası kabul gören üniversiteler varken ve bunlar daha çok bağımsız üniversitelerken neden bunlara gidilmedi?’’ diye sordu. Kaya, şöyle devam etti:

‘‘İlk bilirkişi raporlarında bizim tarafımızda olumlu giden bir sonuç çıkmamıştı. Ancak avukatlarımız, ikinci üçüncü bilirkişi raporlarının isteneceği söylemişti. İki ve üçüncü raporlar biraz daha bize yakınken şimdi çark tamamen sanık tarafına dönmüş durumda. Ezgi Apartmanı gibi olası kastla açılmış bir iddianamede bile bu yaşanıyorsa bizler neler yaşarız ? Çünkü Ezgi apartmanında savcıyla delil toplanmış, buna rağmen böyle bir bilirkişi raporu geliyorsa bizlerin sonu çok da iç açıcı değil.’’

KAMUOYU BASKISI

Mücadeleyi bırakmayacaklarını anlatan Kaya ‘‘Kamuoyu baskısı oluşturacağız. Onların siyasi güçleri ya da eli kolu uzunsa bizim de yapabileceğimiz tek şey kamu baskısı oluşturmak. Bugün Ezgi Apartmanında yaşanan, yarın 190 davada yaşanacak. Para ve siyasi güç göstergesi bizim depremlerde kayıp verme nedenimiz. Adaleti parayla satın alma ile karşı karşıya olduğumuz bir sistem ile ne yazık ki var. Hakimlerde tarafsız değil. Sanıklar saatlerce dinlenirken, konu saptırılırken müşteki tarafına 'bunlar zaten söylenmişti, bilirkişi raporunda bunlar geçiyor' gibi ifadeler söyleniyor. Adaletin sağlanması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Adalet mutlaka gelecek inanıyorum’’ dedi.

Döne Kaya

SKANDAL RAPORLAR VAR

Depremde Maraş’taki Ebrar sitesinde ailesini kaybeden ve Adalet Peşinde Aileleri Platformu İstanbul Temsilcisi olan Fatma Irmak şunları söyledi: ‘‘Dava süreçlerinde çok oyalanıyoruz. Bazı binalarda bilirkişi raporları ikinci ya da üçüncüye geçtiği halde bazı yerlerde hiç bilirkişi raporu bile gelmedi. 1400 kişi ölmüş ama dosyalarda tek sorumlu yok. Onikişubat’ta yıkılan pek çok apartmanı yapan bu kişiler şuan 4-5 dosyadan sorumlu tutuluyorlar. En az 25-30 apartmanları yıkıldı bu şahısların. Hiç mi kusurları, hataları yok? Savcının tek tutukluluğunu istediği kişi mahkeme salonundan kaçtı, avukatlar yakalayıp salona getirdiler. Bunun bile farkında değiller. Nasıl olsa biz onu tutuklamayacağız göstermelik tutukluluğunu isteyelim düşüncesi hakim. Deprem davalarında ne yazık ki dikkate alınmıyoruz. Sanıklar güçlüyse, iktidara yakın kişilerse korunup kollanıyorlar. İstanbul Çevre Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner bizim binalara ruhsat veren kişi soruşturmaya dahi dahil edilmedi. Skandal bilirkişi raporları veriliyor. Adaletin yanlı, taraflı olduğunu düşünüyorum. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.’’

FİRARİLER SUÇSUZMUŞ!

Maraş Onikişubat ilçesindeki 10 katlı Ezgi Apartmanı’nın davasında önceki gün yeni bir gelişme yaşandı. Firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’ avukatı Ersan Şen’in talebiyle Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hazırladığı yeni bir bilirkişi raporu adeta pes dedirtti. Hazırlanan yeni raporda, Kervan Pastanesi’nin sahipleri Pekel ve Kervancıoğlu’nun kusuru bulunamadı. Raporu hazırlayan bilirkişi heyetinde yer alan Turgay Çoşgun, Cihan Öser, Mücteba Uysal, Hakkı Ekşi ve Barış Sayın bir dilekçe de verdi. Bilirkişi heyeti raporu hazırlarken yoğun emek harcadıklarını iddia ederek bilirkişi ücretlerinin kişi başı 30 bin TL artırılmasını istedi.