Depremde iletişimsiz bırakan operatörler deprem sonrası hediye dağıttı

Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbulluları çok korkuttu. Yüzlerce kişi panik içinde sokağa dökülürken insanlar birbirlerini aramaya ve haber almaya çalıştı. Ancak sarsıntı başladığından itibaren GSM operatörleri Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom'da büyük iletişim sorunu yaşandı.

Sevdiklerini arayıp haber almaya çalışan vatandaşlar, servis bağlantısının olmadığını gördü. Bunun üzerine GSM operatörlerine sosyal medya üzerinden büyük tepki yağdı.

Cep telefonu operatörlerinden Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası yaşanan kesintilerden sonra vatandaşların acil ihtiyaçları için ücretsiz iletişim desteği verileceğini açıkladı.

Turkcell paylaşımında, Marmara Denizi merkezli depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, "İstanbul ve Tekirdağ illerindeki tüm müşterilerimize, Afet Acil Durum Prosedürü kapsamında ücretsiz dakika, internet ve SMS tanımlanmıştır" ifadesini kullandı.

Türk Telekom da İstanbul'da meydana gelen deprem dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Yaşanan depremler sebebiyle İstanbul ve Tekirdağ'da bulunan tüm müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımlanmaktadır."

Vodafone'dan yapılan açıklamada ise "Meydana gelen deprem sebebiyle geçmiş olsun dileklerimizi iletir, deprem bölgesinde yer alan müşterilerimizin yakınları ile iletişimine destek olmak için hatlarına ücretsiz 3 gün geçerli her yöne 300 dakika, 3 GB internet ve 300 SMS yüklemekteyiz" ifadeleri yer aldı.