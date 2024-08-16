Depremde İstanbul’da büyük patlamalar yaşanabilir!

HABER MERKEZİ



TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde “Beklenen depremde kimyasallardan kaynaklı tehlikeler binlerce can alabilir!” başlığıyla bir basın açıklaması yaptı.

“17 Ağustos Depremi’nin üzerinden geçen yirmi beş yılda kamuoyu yeniden deprem tehlikesini hatırlıyoruz” denilen açıklamada, “Kimya Mühendisleri Odası (KMO) İstanbul Şubesi olarak, Deprem Çalışma Grubumuzun hazırladığı ve ekte yer alan rapor çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı” ifadeleri yer aldı.

Bu rapora göre İstanbul’da bir yılda üretilen, taşınan, depolanan ve kullanılan kimyasal miktarları şu şekilde:

“KMO İstanbul Şubesi olarak gerçekleştirdiğimiz depreme dayalı kaza senaryolarında ortaya çıkan sonuçlar halkımızı ve yetkilileri bir kez daha uyarmamıza neden oldu” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Gerçekleştirdiğimiz hesaplamalara göre, İstanbul veya çok yakın çeperinde deprem sonrası bir LPG küresinin patlaması sonucu, küreden yaklaşık 900 metre uzaklıkta bulunanların 60 saniyeden fazla ısı dalgalarına maruz kalmaları sonucu, hayatta kalmaları mümkün gözükmemektedir. Küreye 900 ila 1300 metre mesafede bulunanlar ağır ve hafif derecelerde yanığa uğrayacaklardır.

Kürenin hemen yakınındaki binaların çökme olasılığı çok yüksektir. Hazırladığımız bir başka kaza senaryosuna göre, 1500 m3’ lük Toluen Di İzosiyanat (TDI) isimli toksik bir kimyasal tankından yaşanacak sızma sonucu, ilk 80 metredeki tüm canlıların ölüm riski oldukça yüksek gözükmektedir. Tanktan sızan TDI maddesinin etkisi 4,7 km’ye erişecektir.”