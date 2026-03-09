Depremde kaybolmuştu: Annesinin adıyla defnedildiği ortaya çıktı

Gaziantep'te 6 Şubat depreminin ardından kayıp olarak aranan İrem Karaca'nın Adana'da annesinin adıyla defnediliği ortaya çıktı.

İslahiye ilçesinde bir enerji firmasında şef olan 4 çocuk babası Fatih Karaca, gece vardiyasında çalışırken Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Çalıştığı araziden çıkarak evine giden Karaca, 2’nci katında oturdukları Hacı Ali Öztürk Mahallesi’ndeki 6 katlı Gözde Apartmanı’nın yıkıldığını gördü. Karaca’nın eşi Duygu (41), çocukları Mehmet (16), Sıla (16), Adile Nur (17), İrem (14), annesi Adile Karaca (68) ve kayınvalidesi Havva Olamcam (66) enkaz altında kaldı.

Facianın 7’nci gününde Duygu, Mehmet, Sıla, Adile Nur ve Adile Karaca ile Havva Olamcam’ın cenazeleri enkazdan çıkarıldı. Fatih Karaca, enkaz başında yeğenlerini bırakarak 6 cenazeyi alıp memleketi Adana’ya götürerek 13 Şubat’ta Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’na defnettirdi.

16 Şubat’ta Gözde Apartmanı’nın enkazının tamamı kaldırıldı, ancak ailenin küçük kızı İrem’in izine rastlanmadı.

GERÇEK 3 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

3 yıldır aranan İrem Karaca için soruşturma başlatıldı. İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, depremde kimliği tespit edilemeyen bir cenaze ile İrem’in babası Fatih Karaca’dan alınan örnekler karşılaştırıldı.

Yapılan incelemede örnekler uyumsuz çıktı. Soruşturma derinleştirilirken, kimliği belirsiz cenazenin defnedilmeden önce çekilmiş fotoğrafları incelendi. Cenazenin, İrem Karaca’nın annesi Duygu Karaca’ya ait olabileceği üzerinde duruldu.

Bunun üzerine Adana’ya defnedilen İrem Karaca’nın 3 kardeşi, anneannesi, babaannesi ve annesi Duygu Karaca olarak defnedilen kişilerin mezarları ile İslahiye’de defnedilen kimliksiz kişinin mezarları açılarak DNA örnekleri alındı. Alınan örnekler Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı’nda incelendi.

Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı’nın raporunda İslahiye’de kimliği belirsiz mezarın İrem Karaca’nın annesi Duygu Karaca’ya ait olduğu, Adana’da Duygu Karaca olarak defnedilen cenazenin ise İrem Karaca’ya ait olduğu tespit edildi.