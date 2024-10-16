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Depremde öğrencisini kucağında taşıdı; o anlar kamerada

Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde, Arapgir ilçesinde görev yapan öğretmen Şura Özçelik, özel gereksinimli öğrencisini kucağına alıp, güvenli bölgeye götürdü. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Ajans Haberleri
  • 16.10.2024 23:49
  • Giriş: 16.10.2024 23:49
  • Güncelleme: 16.10.2024 23:50
Kaynak: DHA
Depremde öğrencisini kucağında taşıdı; o anlar kamerada

Malatya’nın Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki deprem kentin birçok ilçesinde de etkili şekilde hissedildi.

Arapgir ilçesinde bulunan Mehmet Akif İlkokulu’nda görev yapan Özel Eğitim Öğretmeni Şura Özçelik, öğrencisi A.K.'yı kucağında taşıyarak, güvenli alana tahliye etti. O anlar, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

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