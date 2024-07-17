Depremde ölen öldüğüyle kaldı!

65 kişinin öldüğü Fuat Koku Sitesi için 17 aydır dava açılmadığı gibi tutuklu sanıklar için tahliye kararı verildi. Ailesini kaybeden Kaya “Tahliyeyi tesadüfen öğrendik” dedi.

6 Şubat deprem felaketinde adalet sağlanmıyor. Depremden sonra Koku olan soyadını değiştiren Fuat Fuatoğlu’nun babası Fuat Koku’nun adını verdiği ve 2013/2016 yılları arasında inşa ettiği sitede en az 65 kişi hayatını kaybetti, bir çocuk ise bulunamadı. Depremin üzerinden 17 ay geçmesine rağmen hâlâ dava açılmadığı gibi üç tutuklu sanığın sessiz sedasız tahliye edildiği anlaşıldı.

Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği, 10 Haziran 2024 tarihinde “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan tutuklu bulunan müteahhit Fuat Fuatoğlu, yapı denetimci Ali Onur Çinçioğlu ve Emrah Bulğurcu’nun tahliye edilmesine ve başka suçtan tutukluluklarının olmaması durumunda salıverilmelerine karar verdi. Üç şüpheli hakkında da yurtdışına çıkış yasağı konuldu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı ayrı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne iki blok için bilirkişi raporu hazırlatıldı. “Dosya içerisindeki sorgulama tutanakları ile tanık beyanlarında, Fuat Koku Sitesi B blokun A blok üzerine devrildiği ve iki binanın da enkaz haline geldiği belirtilmektedir” denilen raporda şu tespitler yer aldı:

• Kalitesiz malzeme kullanıldı

• Kolon donatı alanı yetersiz

• Zemin etüt raporunda belediye onayı bulunmuyor

Raporda, “Müteahhit, şantiye şefi, statik proje müellifi, yapı denetim firma yetkilileri, statik proje denetçisi, statik uygulama denetçisi (varsa), uygulama denetçisi (varsa) ve kontrol elemanı (varsa) asli kusurlu” bulundu. Ayrıca, “Antakya Belediyesi’nin ilgili birimindeki yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler ile belediyenin yapı kontrol biriminin de tali kusurlu olduğu” vurgulandı.

TESADÜFEN ÖĞRENDİM

Fuat Koku Sitesi’nde annesi, kız kardeşi, ağabeyi ve yeğenini kaybeden Döne Kaya ile bir grup depremzede bir süredir Ankara’nın farklı noktalarında ve Hatay’da “adalet” nöbeti tutuyor. Döne Kaya, “Tesadüfen bu şüphelilerin serbest bırakıldığını öğrendim. Burada belediye yetkilileri de kusurlu ve yargılamaya dahil edilmeliler. Bazı deprem davalarında karar dahi çıktı ama bizim davamız bile açılmadı. Bilirkişi heyeti rapor hazırlarken sondaj çalışması yapmıyor ancak bu sitenin çevresinde sadece 4 metre derinlikten su çıktığını gördük. Bu konu davamızın seyri açısından önemli. Bilirkişi raporuna göre tali kusurlu olan belediye yöneticileri sondaj çalışması yapılsa, asli kusurlu dahi çıkabilir” dedi.