Depremde yıkılan Beluk Apartmanı A blok davasında "bilirkişi" krizi

Adana'nın Çukurova ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği davanın beşinci duruşması ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikincisinde Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Beluk Apartmanı'nın sadece A bloku yıkıldı.

Enkaza dönen bina 10 kişiye mezar oldu. Beluk Apartmanı'nın beşinci duruşması bugün (24 Ekim Perşembe) Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri, taraf avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanık inşaat mühendisi Abdullah Yeldan ise duruşmaya katılmadı.

Sanık avukatı, müvekkili Yeldan hakkında uygulanan "konutunu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

DURUŞMA 21 OCAK 2025'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebini reddetti.

Heyet, Yeldan'ın kusur durumuna ilişkin yeni bilirkişi raporu alınması için Konya Teknik Üniversitesi'ne müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı 21 Ocak 2025 tarihine erteledi.

Binada eşi ve çocuklarını kaybeden Oğuz Soyubey, duruşmayı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Soyubey, "Önceden ODTÜ'den rapor istenildi. ODTÜ'den gelen yanıtta 'yetkin donanımlı personelimiz yok' denildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden rapor istenildi ve orası da 'iş yoğunluğu' gerekçesiyle reddetti. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden rapor istenildi. Orası aynı ODTÜ gibi yanıt verdi. Beşinci duruşmada dosyanın Konya Teknik Üniversitesi'ne gönderilmesine karar verildi. 21 aydır yasımı yaşamadan hukuk mücadelesi veriyorum. Umarım olumlu bir sonuç alırız" dedi.