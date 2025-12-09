Depremde yıkılan Beydağı Otel davası: Yıkımın zemin raporları incelenecek

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan ve 3'ü çocuk 7 kişinin öldüğü Beydağı Otel'e ilişkin davada 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatları, otel bölgesinin güncel zemin etüdü raporlarının alınarak zemin yapısının değişip değişmesinin belirlenmesini ve bunun dosyaya girmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, güncel zemin etüdü raporlarının bildirilmesi için AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Büyükşehir ve Battalgazi belediyelerine müzekkere yazılmasına karar vererek, duruşmayı 9 Nisan 2026'ya erteledi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat depremlerinde yıkılan, 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği Beydağı Otel'e ilişkin 5 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.