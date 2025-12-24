Depremde yıkılan binaların sorumluları 27'nci maddeden yararlanamayacak

TBMM Genel Kurulu'nda, 11. Yargı Paketi'nin kamuoyunda "Kovid-19 düzenlemesi" olarak bilinen ve kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin daha erken açık ceza infaz kurumuna veya denetimli serbestliğe ayrılmalarına izin veren 27. maddesi, "deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçlarından hüküm giyenler" kapsam dışı bırakılarak kabul edildi.

Teklifin, 31 Temmuz 2023 tarihi ve öncesinde işlenmiş suçlar nedeniyle hükümlü olanların, Kovid-19 düzenlemesiyle getirilen üç yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve/veya denetimli serbestliğe ayrılma imkânından yararlanabilmesinin sağlanacağı 27. maddesi kasten öldürme suçları ile deprem nedeniyle bina veya diğer yapıların yıkılması, çökmesi ya da hasar alması sonucu meydana gelen öldürme suçlarından hüküm giyenler kapsam dışı bırakılarak kabul edildi.

İLK ETAPTA 55 BİN HÜKÜMLÜNÜN YARARLANMASI BEKLENİYOR

Kabul edilen düzenlemeden ilk etapta yaklaşık 55 bin hükümlünün yararlanması bekleniyor. Hükümlü kişinin 31 Temmuz 2023 itibarıyla cezaevinde bulunması şartı ise aranmayacak.

AİLELER SEVİNÇLE KARŞILADI

Söz konusu düzenlemeye karşı Ankara Cemal Süreya Parkı'nda nöbet tutarak seslerini duyurmaya çalışan depremzede yurttaşların kararı öğrendiği an yaşadıkları sevinç kameralara yansıdı.

11. YARGI PAKETİ KABUL EDİLDİ

Yaklaşık 55 bin kişiye tahliye yolunu öngören 11. Yargı Paketi, 77'ye karşı 274 oyla TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.