Depremde yıkılan Burak Yapı Sitesi davası: "Tutuklu oluşum mağduriyete yol açıyor"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'ın Merkez ilçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan Burak Yapı Sitesi'nin yıkılan A bloğunda 11 kişi, ağır hasar alan B bloğunda ise 1 kişi yaşamını yitirdi. Davanın üçüncü duruşması Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu yapı denetim yetkilisi-statik proje ve uygulama denetçisi Serdar Selçuk Aygül ile yapı denetim yetkilisi Yusuf Kızılet, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmaya, tutuksuz sanıklardan şantiye şefi Metin Bekir Sarıkaya, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan müteahhitler Kazim Oğuz ve Selçuk Sarıkaya, statik proje müellifi Sercan Güçlü, uygulama denetçisi Mehmet Öztürk, kontrol elemanları; Fatma Zehra Kızılet ve Sertaç Kılınç ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada ilk sözü alan Cumhuriyet Savcısı, yerine getirilemeyen ara kararların ikmali için işlem ifası ile tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Müşteki avukatları ise "Eksik hususların giderilmesini talep ediyoruz, tutuklu bulanan sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz bulunan sanıkların ise tutuklanmalarını talep ediyoruz" dedi.

"TUTUKLU OLUŞUM AİLEMİN MAĞDURİYETİNE YOL AÇMAKTADIR"

Daha sonra sanıklara söz verildi. Tutuklu yapı denetim yetkilisi-statik proje ve uygulama denetçisi Serdar Selçuk Aygül, "Taraf beyanlarından anlaşılacağı üzere kaba inşaatı tamamlanmış bir inşaata sonradan performans raporu alınmıştır. Ben rapora göre binanın kaba inşaatıyla demirini kontrol etmişcesine sorumlu tutulmuş isem de ben binanın sadece ince işçiliğini yaptım. Raporun ne zaman geleceği belli değildir. Tutuklu oluşum benim ve ailemin mağduriyetine yol açmaktadır. Tüm bu sebeplerle tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tutuklu yapı denetim yetkilisi Yusuf Kızılet ise "4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu'nda kusur sorumluluğundan bahsetmektedir. İddianame konusu binada benim uzmanlık alanımla ilgili herhangi bir kusurum yoktur. Tutuklu oluşum benim ve ailemin mağduriyetine yol açmaktadır. Tüm bu sebeplerle tutuksuz yargılanmak üzere tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

DAVA ERTELENDİ

Aygül ve Kızılet'in avukatı da "Binanın yıkılmasında müvekkillerimden özellikle Yusuf'un kusuru bulunmamaktadır. Her iki müvekkilimin ve aile bireylerinde kronik rahatsızlıklar vardır. Sağlık durumlarından dolayı mağdurlardır. Diğer dosyalarda alınan raporlar müvekkillerim lehinedir, bu sebeplerle her iki müvekkilimin de ayrı ayrı tahliyelerini talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Serdar Selçuk Aygül ve Yusuf Kızılet'in tutukluluk halinin devamına, bilirkişi raporunun beklenilmesine, sanık Metin Bekir Sarıkaya hakkında uygulanmakta olan adli kontrol tedbir kararlarının devamına, müşteki avukatlarının tutuksuz bulunan sanıkların tutuklanmaları yönündeki talebin reddine karar vererek duruşmayı 22 Ocak 2025 tarihine erteledi.