Depremde yıkılan duvarın sorumluluğu AYM'ye taşındı

Adıyaman'da 6 Şubat'taki depremde hayatını kaybeden Hüseyin Gülmez'in ölümü Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşındı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman'ın Merkez ilçesi Eskisaray Mahallesi'nde bulunan Ali Çifçi Apartmanı'nın birinci katında yaşayan Hüseyin Gülmez, 6 Şubat'ta yaşanan ilk depremde yatağının yanındaki duvarın yıkılması sonucu yere düştü ve daha sonrasında hastanede "iç kanama" nedeniyle hayatını kaybetti.

Hüseyin Gülmez'in kardeşi Songül Gülmez, depremin ardından ağabeyinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak, "Abim, meydana gelen depremde yatağının yanındaki duvarın yıkılması nedeniyle vefat etti; abimin ölümünde sorumluluğu olan kişilerden şikayetçiyim" dedi.

"SOKAĞA DOĞRU KENDİSİ ATLAMIŞ" İDDİASI

Müteahhidin oğlu ve şantiye şefi Uğur Demirci, savunmasında "binanın taşıyıcı sistemlerinin hasar görmediğini, yalnızca bazı duvarlarda hasar oluştuğunu" belirterek, şöyle konuştu:

"Vefat bilgisini sonradan öğrenmiş olduğum Hüseyin Gülmez, benim aldığım harici duyumlara göre binanın birinci katında oturmakta iken oturma odasının önündeki duvarın sokağa doğru yıkılması neticesinde oluşan boşluktan sokağa doğru kendisi atlamış. Atladıktan sonra da kendisini binanın önünde otururken gören daire sakinleri olmuş. Kendisi depremden sonra sağ imiş ve iç kanama geçirerek hastanede hayatını kaybetmiş. Deprem günü çok fazla ölü ve yaralının hastaneye sevk edilmesi nedeniyle tedavi görememiş olabilir."

"DUYDUĞUM KADARIYLA PANİKLEYİP YERE ATLAMIŞ"

Statik proje denetçisi Mehmet Gaffar Kingir, savunmasında, "Duyduğum kadarıyla binanın birinci katında ikamet eden Hüseyin Gülmez isimli şahıs, evinin duvarının bir kısmı yıkılınca panikleyip yere atlamış; hatta çevrede bulunan vatandaşlar bu şahsın yanına giderek su ve sigara ikramında bulunmuşlar. Daha sonra şahıs hastaneye kaldırılmış, geçirdiği iç kanama nedeniyle vefat etmiştir. Biz yapı denetim firması olarak işimizi layıkıyla yerine getirdik" dedi.

EMNİYET RAPORU: GÜVENLİK KAMERA KAYDINA RASTLANMADI

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nün raporunda, "Hüseyin Gülmez'in deprem günü binadan atlayarak hayatını kaybettiği" belirtilirken, binayı gören ya da binaya ait herhangi bir güvenlik kamera kaydına rastlanmadığı ifade edildi.

"YERDE YATAN ŞAHIS 'DUVARLA BİRLİKTE DÜŞTÜ' DİYE YANIT VERDİ"

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla deprem günü binada ikamet eden ve uzman çavuş olarak görev yapan kişilerin beyanları soruldu. Uzman çavuşlardan birisi beyanında, şöyle konuştu:

"6 Şubat günü yaşanan depremin hemen ardından ev arkadaşımla kendimizi dışarı attık. Birinci katın yıkılan duvarının üzerinde yaşlı erkek şahsın yattığını gördük. Yatan şahsa, 'Sen buraya nasıl geldin?' diye sorduğumda yerde yatan şahıs, 'Duvarla birlikte düştüm' diye cevap verdi. O sırada yağmur yağdığı için çevredekilerle birlikte binanın altında bulunan dükkanın içine doğru çektik ve üzerine battaniye sererek yağmurdan ve soğuktan korunmasını sağladık; daha sonra kurtarma çalışmalarına katılmak üzere ayrıldık."

Depremde hayatını kaybeden Hüseyin Gülmez'in kardeşi Songül Gülmez, avukatı aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuruda bulundu. Başvuruda, "yaşam hakkının ve etkili başvuru hakkının ihlal edildiği" ileri sürülerek, ihlal kararı verilmesi istendi.

Songül Gülmez, "Duvarın yıkılmasında payı olan tüm suçluların gereken cezayı almalarını, 'her yanlışın bir bedeli olduğunu' öğrenmelerini; yani adaletin sağlanmasını istiyorum" dedi.