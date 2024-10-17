Depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok davasında sanıklar birbirini suçladı

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok'un müteahhitler yönünden sürdürülen yargılamalarının üçüncü duruşması bugün Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz, bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz sanıklardan Nebi Koska, Lütfi Timurbanga, Ahmet Doğan, Hüseyin Nar ile taraf avukatları hazır bulundu. Firari sanık Mustafa Timurbanga ise duruşmaya katılmadı.

SANIKLAR BİRBİRİNİ SUÇLADI

Edinilen bilgiye göre; duruşmada ilk olarak sanıklara söz verildi. Sanık Tevfik Tepebaşı, "Bana müteahhitsin demelerini doğru bulmuyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Sanık Atilla Öz de binayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Sanık Hüseyin Nar ise "Ben kooperatif yönetiminde bulunmuyorum. Müteahhit olarak K Blok'u Tevfik Tepebaşı, Atilla Öz ve Mustafa Timurbanga yaptırmıştır" diye konuştu. Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti.

Müştekiler sanıklardan şikayetçe olduklarını söyledi. Müşteki avukatları da ikinci bilirkişi raporu geldiğini belirterek, sanıkların asli kusurlu olduklarını söyleyerek sanıkların tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı 9 Ocak 2025 tarihine erteledi.

"GEÇ GELEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR"

Ebrar Sitesi K Blok'ta ailesini kaybeden Fatma Irmak, duruşmaya ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Irmak, "Bu duruşmaya yeni bilirkişi raporumuz geldi. Raporda sanıkların asli kusurlu olduğu belirtilmesine rağmen bugünkü duruşmada kayda değer bir karar çıkmadı. Duruşmalar bilinçli olarak ertelenerek dava süreçleri uzatılmaya çalışılıyor. Geç gelen adalet, adalet değildir" dedi.

8 KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA SORUŞTURMA İZNİ VERİLMİŞTİ

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ebrar Sitesi K Blok'un inşa sürecinde imzaları bulunan; AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde görevli mimar Mehmet Dişçeken, dönemin Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İmar İşleri Müdür Yardımcısı Hacı Mehmet Güner, İmar İşleri Müdürü ve harita mühendisi Fahri Yiğitoğlu, eski inşaat mühendisi Fatih Diş, eski İmar İşleri Müdür Yardımcısı Osman Yaşar Dağıstanlı, eski inşaat mühendisi Melike Özdemir, mühendis Çetin Hurşitoğlu, eski İmar İşleri Müdürü Zeynel Abidin Şerefoğlu hakkında soruşturma izni vermişti.