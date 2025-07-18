Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında tahliye edilen sanık Ertan Danacı'nın adli kontrole uymayarak karakola imza vermeye gitmediği ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ezgi Apartmanı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkıldı. Enkaz altında kalan 35 kişi hayatını kaybetti.

Soruşturmayı yürüten Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, apartmanda faaliyet gösteren Kervan Pastanesi'nin yetkilileri olan firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize ettiği belirtilen sanık Ertan Danacı hakkında, 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4'er aydan 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca apartmanın müteahhidi Yakup Aktaş ile fenni mesul Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 5'er aya kadar hapis cezası istendi.

DANACI HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI VERİLMİŞTİ

Ezgi Apartmanı davasında tek tutuklu sanık olan Ertan Danacı hakkında, avukatlarının başvurusu üzerine Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Haziran'da yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün karakolda imza atma şartıyla tahliye kararı verildi.

SAVCI, SANIĞIN KAÇMA RİSKİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ancak 24 Haziran'da Cumhuriyet savcısı, sanığın kaçma riski bulunduğunu ve tahliye kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Ertan Danacı'nın yeniden tutuklanmasına hükmetti.

BAŞKOMİSER: SANIK DANACI ADLİ KONTROL ŞARTINI YERİNE GETİRMEMİŞTİR

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yaşamkent Şehit Hüseyin Kalkan Polis Merkezi Amirliği'nde görevli Başkomiser, sanık Ertan Danacı hakkında, Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'ne bir yazı gönderdi.

ANKA Haber Ajansı'nın ulaştığı yazıda, Danacı'nın adli kontrol şartlarını yerine getirmediği belirtildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"İlgi sayılı yazı ile hakkında adli kontrol kararı verilen Ertan Danacı isimli şahsın 2025/7462 AK sayılı dosyayla ilgili Yaşamkent Şehit Hüseyin Kalkan Polis Merkezi Amirliğine bugüne kadar imza dosyası açtırmak için başvuru yapmadığı yapılan kontrollerden anlaşılmıştır."