Depremde yıkılan Furkan Apartmanı ile ilgili 4 kamu görevlisi hakkında dava açıldı

6 Şubat depremlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesinde yalnızca Furkan Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalan 51 kişi hayatını kaybetti.

Buna ilişkin açılan ve Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, apartmanın altındaki dükkanın sahibi sanıklar Faik Öğüt, Eyüp Öğüt ve Nejdet Alpay "delil yetersizliği"nden beraat etti. Fenni mesul Yılmaz Şahin Yurtyapan'a indirimle 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Firari müteahhitler Abdullah Devrim Sever ve Hasan Hüseyin Sever'in dosyası ayrıldı. Karar, istinaf mahkemesine taşındı, süreç devam ediyor.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı, yapı kullanma izin belgesinde imzası bulunan dönemin Nizip Belediyesi İmar Müdürü Mehmet Aslan, İmar İşleri Müdür Yardımcısı Orhan Zoroğlu ve inşaat mühendisleri Oktay Aktaş ile Bülent Bilici hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

"MİMARİ VE STATİK PROJELER ARASINDA CİDDİ UYUMSUZLUKLAR VAR"

İddianamede, mimari ve statik projeler arasında ciddi uyumsuzluklar olmasına rağmen yapı ruhsatı verildiği, uygulamada da projeye aykırı birçok unsur bulunmasına karşın "tasdikli projeye uygundur" denilerek yapı kullanma izni düzenlendiği belirtildi. Bu nedenle belgeyi düzenleyenlerin görevlerini ihmal ettiği vurgulandı.

Binanın arka tarafında belediyeden izin alınmadan tadilat yapıldığı, bu işlemler için gerekli proje ve onayın alınmadığı, bu nedenle hem uygulayıcıların hem de denetim sorumlularının kusurlu olduğu ifade edildi. Teknik incelemede binada kullanılan çelik donatının yeterli olduğu, ancak beton dayanımının yüzde 16,5 oranında yetersiz çıktığı tespit edildi. Yıkımın bu kalite düşüklüğünden etkilendiği, ancak esas nedenin taşıyıcı sistemdeki düzensizlikler, kolon eksiklikleri ve projeye aykırı eklentiler olduğu vurgulandı.

"BİRDEN FAZLA KOLONUN EKSİK OLDUĞU"

Projeden sapmalar arasında, S9 kolonunun çıkarılması, bazı kirişlerin yerinin değiştirilmesi ve bu değişiklikler için revize proje alınmaması yer aldı. Bu nedenle, hem fenni mesul mühendis hem de müteahhit kusurlu bulundu. Müteahhitin, inşa sürecinde "gerekli özeni göstermediği" ve binayı ruhsata aykırı şekilde inşa ettiği belirtildi. Binanın mimari açıdan simetrik olduğu, ancak çöküşün bina arkasına ve merdiven boşluğuna doğru gerçekleştiği ifade edildi. Bu durumun, arka bölümde birden fazla kolonun eksik olduğunu, binanın simetrisinin bozulduğunu ve fazladan yük eklendiğini ortaya koyduğu kaydedildi.

Soruşturma kapsamında ifadeleri alınan belediye görevlileri Mehmet Aslan, Orhan Zoroğlu, Oktay Aktaş ve Bülent Bilici ise yapı kullanma izin belgesinin düzenlenmesinde herhangi bir kusurlarının bulunmadığını belirterek, suçlamaları reddetti.

İddianamede, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesinin 2. fıkrası uyarınca "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanıkların 9 Eylül'de hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde 19 Temmuz 2024 tarihinde karara bağlanan Furkan Apartmanı davasında, dükkan sahibi üç sanığın beraatı, depremde yakınlarını kaybeden aileler tarafından "Adaleti parayla satın aldılar" ve "Sizin yüzünüzden mezara gidemiyoruz" sözleriyle protesto edilmişti.