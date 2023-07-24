Depremde yıkılan Galeria Sitesi soruşturmasına tutuklanan 7 kişiye tahliye kararı

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin soruşturmada tutuklanan 7 kişinin tahliyesine karar verildi.

Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 89 kişinin hayatını kaybettiği Galeria Sitesi'ne ilişkin soruşturmada tutuklanan 7 kişinin tahliyesine karar verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, Deprem Soruşturma Bürosu'nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor. Merkez Yenişehir ilçesi Mimar Sinan Caddesi'nde yıkılan altında Galeria İş Merkezi'nin bulunduğu siteye ilişkin tutuklanan 7 kişinin avukatları, şahısların tahliyelerine ilişkin Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğine talepte bulundu. Talebi değerlendiren hakimlik, tutuklulukta geçirilen süre ve delillerin toplanmış olmasını değerlendirerek, tutuklu Bahattin Yıldırım, Ender Tazgel, Mehmet Tazgel, Muhammed Aziz Kadri Özyıldız, Nihat Yıldırım, Rojhat Şenyiğit ve Selahattin Özyıldız'ın tahliyesine karar verdi.