Depremde yıkılan Kırçuval Otel davasında ara karar açıklandı: Sanıklar tutuksuz yargılanacak

Malatya’da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerde yıkılan, 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Otel davasının ilk duruşmasında ara karar açıklandı. Sanıkların tutuksuzluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme, 5 kamu kurumundan da bilgi ve ilgili belgeleri istedi. Duruşma 20 Eylül’e erteledi.

Malatya’da, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, aralarında milli sporcuların da bulunduğu 21 kişiye mezar olan Kırçuval Oteli davasının ilk duruşması görüldü. Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tutuksuz 11 sanıktan 10’u, hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada sanıklar suçsuz oldukları yönünde savunma yaptı ve beraatlarını istedi. Kırçuval Otel’de yakınlarını kaybedenler ise şikâyetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

"DEPREM ÖNCESİNDE BODRUM KATTA ÇATLAKLAR VARDI"

Duruşmada, Kırçuval Otel’de hayatını kaybeden milli voleybolcuların 2 takım arkadaşı da tanık olarak dinlenildi. Tanıklar, Kırçuval Otel’de deprem öncesinde bodrum katında çatlaklar olduğunu, kolonlarda çatlaklar gördüklerini beyan etti.

"SANIKLAR TUTUKLANSIN VE 5 KAMU KURUMUNDAN BİLGİ ALINSIN" TALEBİ

Müşteki avukatı Çağrı Sarıoğlu, sanıkların tutuklanmasını talep etti. Sarıoğlu, duruşmada 2020 Elazığ Depremi’nde Kırçuval Otel’in hasar görüp görmediği yönünde yoğunlaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

“2020 yılı Ocak, Şubat, Mart ayları içerisinde Kırçuval Otel’de çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan listesinin dosyaya celp edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yine 2020 Elazığ Depremi süreci ve sonrasında yer alan müşteri listelerinin gönderilmesini talep ediyoruz. Böylelikle Kırçuval Otel’in 2020 Elazığ Depremi’nden sonra faaliyetinin devam edip etmediğini öğrenmek istiyoruz. Bununla birlikte Malatya İl Deftarlığı’ndan da 2020 Elazığ Depremi sürecinde ve sonrasında müşterilere kesilen faturaların mahkemeye gönderilmesini talep ediyoruz.

6 Şubat, ilk ve ikinci depreminde otel binası çevresinde kaç binanın ve hangi binaların yıkıldığını, her iki depremde de yıkılmayan ve sonradan yıkılan binaların hangileri olduğunun tespit edilmesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) yazı yazılmasını talep ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan da Kırçuval Otel’in 2020 Elazığ Depremi’nden hasar görüp görmediğini ve eğer hasar varsa hasar tespit tutanağı ile ilgili belgeleri talep ediyoruz.”

5 KAMU KURUMUNDAN BİLGİ TALEP EDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutuksuz yargılanmalarına karar verdi. Öte yandan heyet; SGK’dan, Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nden, Malatya İl Deftarlığı’ndan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan bilgi ve ilgili belgelerin alınmasına kararlaştırdı.

DURUŞMA 20 EYLÜL'E ERTELENDİ

Mahkeme heyeti ara kararları okuduktan sonra 2’nci duruşmayı 20 Eylül 2024 tarihine erteledi. Duruşmayı ANKA Haber Ajansı’na değerlendiren avukat Çağrı Sarıoğlu, “5 kamu kurumundan ilgili bilgi ve belgeler talep edildi. Amacımız somut gerçeğin ortaya çıkarılması bu yönde de şu anda dosyanın iyi yönde gittiği düşüncesi ve kanaatindeyim” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'daki Kırçuval Otel'in yıkılmasıyla, TVF Erkekler Voleybol 2’nci Ligi 6’ncı Grup’ta play-off mücadelesi veren Malatya Büyükşehir Belediyespor takımından 6 voleybolcu ile 4 ampute futbolcunun da aralarında bulunduğu 21 kişi yaşamını yitirmişti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede sanıklar dönemin Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval’ın yanı sıra H.D., S.Y., F.A., İ.Y., S.K., F.P., A.M.P., M.H.B., M.B. ve A.Y.’in “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak” suçundan iki yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediyor. Öte yandan Kırçuval Otel’ine imalat yönünden onay veren belediye yapı kontrol birimindeki kamu görevlileri hakkında dosya tefrik edildi, soruşturma devam ediyor.