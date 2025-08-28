Depremde yıkılan Kırçuval Otel'in yeni bilirkişi raporu: Otel sahipleri tamamen görmezden gelindi

6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Kırçuval Otel saniyeler içinde yıkılmış; Malatya Büyükşehir Belediyespor'a bağlı 6 voleybolcu ve 4 ampute futbolcunun da aralarında bulunduğu toplam 21 kişi enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Otelin 2012 yılına kadar ilk işletmecileri olan Aziz Murat Palancı ve Fırat Palancı, 2012 yılı sonrasında otelin işletmesini devralan Saffet Kırçuval ile deprem döneminde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı olan Zafer Kırçuval, teknik uygulama sorumlusu/fenni mesul/şantiye şefi Serpil Yoloğlu ve Fatma Altaş, yapı ruhsatlarını onaylayan İmar İşleri Müdürü Mustafa Bingöl, mimari tadilat projesini onaylayan kamu görevlisi Alper Yiğit, statik tadilat projesini onaylayan kamu görevlisi Mustafa Hakan Büker, statik tadilat proje müellifi Hayriye Doğan ve İsmail Yalçınkaya hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

11 sanığın tutuksuz yargılandığı Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti bilirkişi raporu talep etti. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden üç akademisyen tarafından hazırlanan rapora, ulaşıldı. Raporda, hem yapı sistemi hem de sorumlu kişi ve kurumlar açısından tespitler yer aldı.

EKSİKLİKLER TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Raporda, otelin bulunduğu bölgenin, 1972 tarihli Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası'na göre 2. derece deprem bölgesi olduğu ve yapının 1975 Deprem Yönetmeliği'ne tabi bulunduğu belirtildi. Yapılan analizlerde, temellerde ve kolon-kiriş sisteminde ciddi donatı yetersizliklerinin tespit edildiği, bodrum kat kolonlarında minimum donatı oranının altında kalındığı, kirişlerde boyuna ve enine donatıların yetersiz olduğu belirtilen raporda, ayrıca binada, deprem yönetmeliği gereği zorunlu olmasına rağmen betonarme perde kullanılmadığı vurgulandı.

Yapının tadilatlı betonarme projesinde de önemli eksiklikler bulunduğu, yapısal sistemde kapsamlı değişiklikler yapılmasına rağmen bu değişiklikler için yeni bir statik hesap yapılmadığı ortaya konan raporda, projede etriye aralıklarının yetersiz olduğu, uygulamada da projeye aykırı imalatlar bulunduğu tespit edildi.

KIRÇUVAL KARDEŞLERE İLİŞKİN KUSUR TESPİTİ YAPILAMADI

Rapora göre, taşıyıcı sistemde yapılan kapsamlı değişikliklere rağmen statik hesap yapılmaması ve projedeki ciddi hatalar nedeniyle statik proje müellifi Hayriye Doğan asli kusurlu bulundu. Eksik projelere onay veren, tadilata rağmen ruhsat düzenlemeyen ve uyumsuz projeleri onaylayan belediye personelleri M. Hakan Büker, Selahattin Polat, Mustafa Bingöl, Alper Yiğit ve Latif Yıldırım da asli kusurlu sayıldı.

Proje dışı imalatlar ve fenni şartlara aykırı uygulamalar nedeniyle, müteahhit Yalçın Palancı (vefat) ve Palancı Turizm A.Ş. ile denetim görevlerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle fenni mesuller Serpil Yoloğlu ve Fatma Altaş da asli kusurlu olarak değerlendirildi.

İlk statik projeyi onaylayan belediye personeli Ahmet Özer'in "illiyet bağı koptuğu" gerekçesiyle kusursuz bulunduğu raporda, 2012 yılı sonrasında otelin işletmesini devralan Saffet Kırçuval ile deprem döneminde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı olan Zafer Kırçuval'a ilişkin bir değerlendirme yapılmadı.

"ASLİ KUSURLU BULUNANLAR KAÇMADAN BİR AN ÖNCE TUTUKLANMALIDIR"

Depremde hayatını kaybeden milli voleybolcu Mehmet Can Ağırbaş'ın annesi Zeliha Ağırbaş ve müşteki avukatı Çağrı Sarıoğlu, süreci değerlendirdi. Sürecin uzaması ve adaletin sağlanamamasına tepki gösteren Zeliha Ağırbaş, "Artık davamızın sürüncemede kalmasını istemiyoruz. Burada da asli kusurlu bulunanlar kaçmadan bir an önce tutuklanmalıdır, aylar yıllar oldu belgeler bilgiler her şey ortada. Biz neyi bekliyoruz, bilmiyorum. Bir anne olarak evladımın acısıyla yanarken bir de bu adaletsizliklerle acım katlanıyor" ifadelerini kullandı.

"SANIKLARIN KUSUR DURUMLARI İRDELENİRKEN OTEL SAHİPLERİ TAMAMEN GÖRMEZDEN GELİNMİŞTİR"

Müşteki avukatı Çağrı Sarıoğlu ise şöyle konuştu:

"Yargılama aşamasındaki bilirkişi raporu dosyaya ulaşmış durumdadır. Ancak rapora baktığımızda, çok sayıda eksiklik barındırdığı aşikârdır. Şöyle ki, dosya kapsamında yargılanan otel sahiplerine bilirkişi raporunda hiç değinilmemiştir. Otel sahiplerinin kusuruna ilişkin ne olumlu ne de olumsuz bir tespite yer verilmiştir. Diğer taraftan, sanıkların kusur durumları irdelenirken otel sahipleri tamamen görmezden gelinmiştir. Bu haliyle bilirkişi raporu, hükme esas alınabilecek nitelikte değildir. Rapora yönelik itirazlarımızı sayın mahkemeye sunacağız ve eminiz ki dosya, yeni bir bilirkişi heyetine gönderilerek yeniden rapor alınacaktır. Bu noktada yargılamanın ne kadar uzadığı ve neden sürüncemede kaldığı açıkça görülmektedir. Aylardır beklenen ve gelmediği için bir duruşmanın dahi ertelenmesine neden olan bu rapor, ne yazık ki içler acısı bir tabloyu gözler önüne sermektedir. Biz, müvekkillerimizin haklarını korumak adına gerekli tüm mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz."

NE OLMUŞTU?

Otelde hayatını kaybedenlerin yakınlarının şikayeti üzerine, otelin sahibi ve dönemin AKP'li Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval tutuklandı. Kırçuval, yaklaşık üç ay süren tutukluluğun ardından tahliye edilmişti.