Depremde yıkılan Rönesans Rezidans davası: Ara karar açıklandı, duruşma ertelendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan, Hatay'daki Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans'ın 2. duruşması görüldü. Duruşmada sanık Önder Artun "Ben şizofrenim, cezaevinde çok sıkıntı çekiyorum" ifadesini kullandı. Şirket yetkilisi tutuklu sanık Bülent Seküçoğlu ise geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmayı 24 Ekim 2024'e erteledi.

Hatay'da 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daire satılan, 6 Şubat’taki depremlerde 269 kişinin yaşamını yitirdiği Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans ile ilgili 5'ü tutuklu 1'i firari 8 kişi hakkında ayrı ayrı 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle açılan davada ara karar açıklandı.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya, sanıklar Mehmet Yaşar Coşkun, Ayhan Karan SEGBİS bağlantısı ile katıldı.

Diğer sanıklar Mehmet Haşim Eraslan, Bülent Seküçoğlu, Önder Artun, İbrahim Dahıroğlu, Bayram Mansuroğlu ise duruşma salonunda hazır bulundu. Rönesans enkazında yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve avukatları katıldı. Firari sanık Hüseyin Yalçın Coşkun ise duruşmaya katılmadı.

"İDARİ VE TEKNİK BİLGİYE SAHİP DEĞİLİM"

Duruşmada ilk olarak tanık Ali Onur Çinçinoğlu dinlendi. Çinçinoğlu, "İdari ve teknik bilgiye sahip değilim. Denetimi şirket yapar. Zamanında babam Osman Çinçinoğlu'nun denetim yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ancak babam söz konusu binanın denetimine gittiğini söylüyordu" dedi.

Yakınlarını kaybedenler ve müştekiler, "Evlatlarımıza 'cennetten köşe' diye sattılar. Evlatlarımızı aldattılar. Biz her gün ölüyoruz ama onlar nefes alıyor. Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyoruz" diye konuştu.

Müşteki avukatı Emine Çandarlı, "Zaman geçse de acılar geçmiyor. Benim kardeşlerim boğulmuştu. Çıkan cenazeler kum içindeydi. Bina 3-4 gün yandı müdahale edilmedi" ifadesini kullandı

TÜM SANIKLAR İÇİN 'OLASI KAST' SUÇUNDAN YARGILAMA TALEBİ

Diğer müşteki avukatları da tutuklu sanıkların tutukluluğuna, tutuksuz sanıkların tutuklanmasına ve tüm sanıkların "olası kast" suçundan yargılanmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık İbrahim Dahıroğlu, önceki savunmasını tekrarladı. Sanık Ayhan Karan, "Rönesans'ta hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum" derken, Karan'ın avukatı, "Müvekkilimin bina yıkımında dâhili yoktur, yeni bilirkişi raporu talep ediyoruz" dedi.

SANIK SEKÜÇOĞLU KALP KRİZİ GEÇİRDİ

7 sanığın savunmaları alındığı sırada, yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Seküçoğlu bayıldı. Duruşma salonuna çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Seküçoğlu'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Seküçoğlu'nun kalp krizi geçirdiği belirtildi. Yaşananlar nedeniyle duruşmaya ara verildi.

Aranın ardından duruşmada sanık müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, "6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadık. Afetzedeler için acılı ve üzgünüm. Ailelere başsağlığı diliyorum. Dosyanın yeniden bilirkişiye gönderilmesini istiyorum. Beraatimi ve tahliye mi talep etmiyorum. Takdir yüce mahkeme heyeti indir" şeklinde konuştu. Coşkun'un avukatı ise delillerin uygun toplanmadığını ve yeniden bilirkişi raporunun hazırlanmasını talep etti.

Sanık Bayram Mansuroğlu birinci duruşmadaki beyanını tekrarlayarak beraatini istedi. Mansuroğlu'nun avukatı da "Müvekkilimin kalp ve tansiyonu var. Tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu.

"BEN ŞİZOFRENİM, CEZAEVİNDE SIKINTI ÇEKİYORUM"

Sanık Mehmet Haşim Eraslan ise "Bilirkişi raporları gerçekleri yansıtmıyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi. Eraslan'ın avukatı da müvekkilinin 10 ayının tutukluğunu ve tahliye edilmesini istedi.

Sanık Önder Artun da savunmasına Atatürk Gençliğe hitabesiyle başladı. Mahkeme savunmasının konuyla ilgisi olmadığını belirtti. Sanık Artun, "Bu deprem yüzeysel olmamıştır. Büyük yıkıma sebep olmuştur. İnşaatta yardımcı kontrolerdim. Ben şizofrenim. Cezaevinde çok sıkıntı çekiyorum" diye konuştu.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara verdi. Mahkeme heyeti; tutuklu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına, kamu görevlileri ve kayıplar hakkındaki dosyaların akıbetinin sorulması, olası kast ile ilgili ek savunma halinin sonraki celsede değerlendirilmesine karar verdi. Sanık avukatlarının yeni bir bilirkişi raporu talebini reddederek, duruşmayı 24 Ekim 2024'e erteledi.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde Hatay'da, Rönesans Rezidans da yıkıldı. Rezidansta Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya’nın da aralarında olduğu, resmi rakamlara göre 269 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.

Yıkımın ardından müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, yapı denetim şirketinin müdürü ve şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçundan tutuklandı.

Yapı denetim şirketinin yetkililerinden A.K, inşaat teknikeri İ.D. ve şantiye şefi B.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Firar eden müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun’un kardeşi ve rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun ise kırmızı bültenle aranıyor.