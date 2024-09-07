Depremde yıkılan Saitbey Sitesi 'çıkmazı': Soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 kişinin hayatını kaybettiği Saitbey Sitesi davasına ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmemesi kararına itiraz edildi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde kentsel dönüşümle yapıldığı halde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Saitbey Sitesi'nde 44 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyelerince hazırlanan bilirkişi raporunda, Dulkadiroğlu Belediyesi'nde o dönemde yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu kişiler hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma ve görevi kötüye kullanma" iddiaları ile 4483 sayılı kanun kapsamında soruşturma izni talep etti.

MÜFETTİŞ RAPORU GÖNDERİLDİ

Kahramanmaraş Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü, 29 Eylül 2023 tarihli kararıyla Dulkadiroğlu Belediyesi'nde o dönemde yapı ruhsatlarında proje kontrollerinden sorumlu personeller hakkında ön inceleme yapmak üzere İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş talep etti. Müfettişler tarafından hazırlanan ön inceleme raporu, Kahramanmaraş Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü tarafından Dulkadiroğlu Kaymakamlığı'na gönderildi. Dulkadiroğlu Kaymakamı Fatih Çelikkaya imzalı 4 Haziran 2024 tarihli kararda, 7 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmedi.

Söz konusu karara karşı Saitbey Sitesi'nde yakınlarını kaybeden aileler, Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'na itiraz dilekçesini sundu.