Depremde yıkılan Selim Köse Apartmanı soruşturması: 'Asli kusurlu' kişiler hakkında adli kontrol kararı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan, 42 kişinin yaşamını yitirdiği Selim Köse Apartmanı'nda soruşturmasında bilirkişi raporunda 'asli kusurlu' olduğu belirtilen 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 6 yıllık Selim Köse Apartmanı da 6 Şubat depremlerinde saniyeler içerisinde yıkıldı, 42 kişi yaşamını yitirdi.

Soruşturma aşamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden gelen bilirkişi raporunda sanık İhsan Aydınlı, Gülseren Altundağ Tatlı, Eysem Ezer, Hasan Köse ve Mehmet Ezer’in "asli kusurlu" olduğu tespitine yer verildi.

Sanıklardan Eysem Ezer, Hakan Köse ve Mehmet Ezer hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Edinilen bilgiye göre KATÜ'den gelen bilirkişi raporu sonrasında ifadesi alınan İhsan Aydınlı ve Gülseren Altundağ Tatlı hakkında da adli kontrol kararı verildi.

"KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ"

Selim Köse Apartmanı'nda yakınlarını kaybedenlerin avukatları, yaptığı açıklamada asli kusurlu olan kişilerin tutuklanmasını istediklerini belirterek, adli kontrol kararına itiraz edeceklerini söyledi.