Depremde yok kazançta varlar: GSM operatörlerinden 31,9 milyar TL’lik kâr

İstanbul’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından GSM operatörleri çöktü. Depremin ardından yakınlarına ulaşmak isteyen yurttaşlar, mobil hatlarda yaşanan altyapı sorunları nedeniyle büyük mağduriyetler yaşadı. Sosyal medyada on milyonlarca yurttaş İstanbul’daki yakınlarını arayamadığını dile getirdi.

Hemen her şiddetli depremin ardından sistemleri çöken GSM operatörleri, 23 Nisan 2025 İstanbul Depremi’nde de sınıfta kaldı. Yurttaşları fahiş faturalar ile karşı karşıya bırakan GSM operatörlerinin yarattığı krizin ardından gözler, Türkiye’nin iki önemli GSM operatörü Turkcell ve Türk Telekom’un mali verilerine çevrildi.

TURKCELL’DEN 23,5 MİLYONLUK KÂR

Abone sayısı itibarıyla Türkiye’nin en büyük GSM operatörü olan Turkcell, 2024 yılında 158 milyar 854 milyon TL’lik hasılat topladı. Şirketin satışlarının maliyeti ise 120 milyar 434 milyon oldu. 2024 yılı brüt kârı 41 milyar 128 milyon TL olan Turkcell’in net dönem kârı ise kayıtlara, 23 milyar 514 milyon TL olarak geçti.

Şirketin kârının yıllar itibarıyla katlanarak arttığı da öğrenildi. Buna göre, Turkcell’in 2021-2024 dönemindeki kârları, yıllara göre şöyle sıralandı:

>> 2021: 5 milyar TL

>> 2022: 11 milyar TL

>> 2023: 12,5 milyar TL

>> 2024: 23,5 milyar TL

TÜRK TELEKOM’UN KASASI DOLU

Cumhuriyet tarihinin en tartışmalı özelleştirmesi ile anılan Türk Telekom şirketinin 2024 yılı kârı da dikkati çekti. 2021 yılında 5 milyar 761 milyon TL net dönem kârına imza atan Türk Telekom’un 2024 yılı kârı ise 8 milyar 456 milyon TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom’un 2021-2024 döneminde en büyük kâr elde ettiği yılın, 16 milyar 421 milyon TL’lik kâr ile 2024 yılı olduğu bildirildi.

Vodafone ise 2024 yılı mali raporlarını henüz kamuoyu ile paylaşmadı.