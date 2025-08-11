Depremde yüzme havuzu beşik gibi sallandı

Giriş / Abone Ol
  • 11.08.2025 11:46
Kaynak: İHA
Balıkesir merkezli depremin hissedildiği Sakarya’da da, sarsıntının büyüklüğü bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Evin bahçesinde bulunan havuz adeta beşik gibi sallandı.
Balıkesir’in Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem, İstanbul başta olmak üzere çevredeki birçok şehirde hissedildi. Sakarya’da da hissedilen depremin büyüklüğünü, bir evde bulunan güvenlik kamerası gözler önüne serdi. Serdivan ilçesinde bulunan bir evin bahçesindeki havuzdaki su adeta beşik gibi sallandı. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.

