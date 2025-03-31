Depremden 60 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

MYANMAR, (DHA) - MYANMAR'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden 60 saat sonra bir kadının enkazdan canlı çıkarıldığı belirtildi.

Myanmar'da meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından Mandalay şehrinde yıkılan bir otelde çalışmalarını sürdüren ekipler, bir kadını tam 60 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkardı.

Myanmar'da geçen hafta cuma günü meydana gelen depremde, bin 700 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 400 kişinin yaralandığı ve yaklaşık 300 kişinin kayıp olduğu bildirildi.