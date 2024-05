Depremden ders çıkarmadılar: Alanya’da bir binanın kirişleri kesildi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine gittikleri Saray Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın bodrum katındaki temel kirişlerin kesildiği tespit etti. Devam eden çalışma durdurulurken bina mühürlendi.

KOLONLARIN AYAKLARINDAKİ DEMİRLİ BETONLAR KESİLMİŞ

Saray Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın, mevcut inşaat ruhsatına göre zemin katında olan bina giriş sahanlığının bodrum kata alınmak istendiği, bu amaçla bodrum katın yetersiz olan kat yüksekliğinin zemine doğru derinleştirmek suretiyle sağlanmaya çalışıldığı; yapılan çalışmada deprem güvenliğini bozacak şekilde bina kolonlarının üzerine oturduğu zemin kirişlerinin kesildiği, kolonlarının ayaklarındaki demirli betonların kesilmek suretiyle daraltıldığı, bazı kirişlerinin altının boşaltılarak askıda bırakıldığı, binanın balkonlarının demir konstrüksiyon malzeme ile büyütüldüğü tespit edildi. Ayrıca binanın üzerine inşaat ruhsatına aykırı ilave bir kat inşa edildiği ve binadaki tüm katlarda izinsiz olarak tadilat çalışmaları yapıldığı, binanın önündeki kaldırımın işgal edilerek duvarla örüldüğü belirlendi. Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Ekipleri tespit edilen kaçak çalışmanın binanın statik güvenliğini bozduğunu ve binanın çökme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirlediler. Söz konusu bina yapı tatil zaptı düzenlenmek suretiyle mühürlenerek, kaçak inşaat çalışması durduruldu ve bina güvenlik şeridi çekilerek emniyete alındı.

"İZİNSİZ, KAÇAK YAPIYA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği bizim önceliğimizdir. İzinsiz, kaçak hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz. Hele hele vatandaşlarımızın can güvenliğini bozacak inşaat girişimlerine asla izin vermeyeceğiz ve bu türden fiillerin sorumluları hakkında hukuki ve idari her türlü tedbiri alacağız” dedi.