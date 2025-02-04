Depremden etkilenen gençlerin sanatla yükselen sesi: "Biz hâlâ buradayız" sergisi İstanbul’da açılıyor

Depremden etkilenen Hatay'daki gençler tarafından dayanışma ve dönüşüm temasıyla düzenlenen "Biz hâlâ buradayız" sergisi, 6 Şubat 2025 tarihinde DEPO İstanbul'da açılacak. Büyük depremin ikinci yılında açılacak olan sergi 26 Nisan’a kadar sanatseverlerle buluşacak.

Talebeyiz Biz Derneği tarafından Sanat Elçileri Projesi kapsamında düzenlenen sergi, Hatay’daki gençlerin deprem sonrası umutlarını ve hayata tutunuşlarını anlatan bir koleksiyon sunuyor. Sergide, 20 gencin yaz boyunca sanatçılar ve uzmanlarla bir araya gelerek ürettikleri 29 tablo, üç video, iki heykel, iki yerleştirme, beş şiir ve iki müzik parçası yer alacak.

Hatay’daki gençler, sergi aracılığıyla toplumun her kesimine, "Varlığınızla, desteğinizle neşelensin hayatlarımız; çünkü biz hâlâ buradayız ve inanıyoruz ki siz de yanımızdasınız. Dayanışmanın ve sanatın dönüştürücü gücüyle daha güzel bir dünyayı birlikte kuralım" ifadeleriyle sesleniyor.