Depremden korunma yöntemleri nelerdir?

Depremden korunma yöntemleri ülkemizin aktif bir deprem bölgesinde yer almış olmasından kaynaklı pek çok yurttaşımız için önemli bir gündem maddesi. Özellikle Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin 11 ilde yaşattığı büyük yıkım sonucunda pek çok yurttaş depreme karşı elinden geldiğince önlem almaya çalışıyor. Konuya dair Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) "Depremden Korunma Yolları" başlıklı bir kılavuz yayınladı.

DEPREMDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Depremden korunma yolları AFAD'ın yayınladığı kılavuzda deprem öncesinde alınabilecek önlemler ve deprem sırasında ne yapılmalı olmak üzere iki ana başlıkta incelendi.

Deprem öncesinde alınabilecek önlemler nelerdir?

Yapısal Önlemler: Evinizin ya da iş yerinizin depreme dayanıklılığını ölçmek. Bu alanda hizmet veren herhangi bir uzmandan evinizin dayanıklılığını ölçtürebilir ve çıkacak rapora göre binanızın taşıyıcı kolonlarına güçlendirme uygulaması yaptırarak büyük ölçüde yıkımın önüne geçebilirsiniz.

Evdeki devrilmeye müsait tüm mobilyalar (dolap, vitrin vb.) duvar ile arasında boşluk kalmayacak şekilde sabitlenmelidir.

İçlerinde eşya bulundurduğunuz; dolap, vitrin gibi kapaklı mobilyalarınızın kapaklarını mekanik kilitler takılarak sabitlenmesi gerekmektedir.

Mobilyalarınızın devrilmesi halinde hayat üçgeni oluşturacak şekilde yerleştirmeniz önem arz eder.

Yatak odası ve salon gibi evin yaşam alanları ile evin sokak kapısı arasında -devrilmesi halinde- çıkışınızı engelleyecek/yavaşlatacak büyük mobilyaların bulunmaması gerekir.

Avize, klima vb. duvara/tavana asılan cihazların bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde, duvar ve pencerelerden yeterince uzağa ve kanca ile asılmalıdır.

Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortaları otomatik hale getirilmelidir.

Afet çantası hazırlanmalıdır. Bu çantanın içinde: ,Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.), Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri, Zorunlu Deprem Poliçesi, Diplomalar, Pasaport, banka cüzdanı vb., Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.),İç çamaşırı, Çorap, Yağmurluk, İklime uygun giysiler,Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı, Sabun ve Dezenfektanlar, Diş fırçası ve macunu, Islak mendil, Tuvalet kâğıdı, Hijyenik ped, İlk yardım çantası, Uyku tulumu veya battaniye, Çakı, düdük, küçük makas, Kâğıt, kalem, Pilli radyo, el feneri ve yedek piller eşyalar yerleştirilebilir.

DEPREM ESNASINDA YAPILMASI GEREKENLER

AFAD'ın açıkladığı kılavuza göre deprem esnasında yapılması gerekenler "Deprem anında bina içindeyseniz", "Deprem anında açık alandaysanız", "Deprem anında araç kullanıyorsanız" ve "Deprem anında metro ve diğer toplu taşıma araçlarındaysanız" şeklinde dört ana başlıkta inceleniyor.

DEPREM ANINDA BİNA İÇERİSİNDEYSENİZ;

Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

DEPREM ANINDA AÇIK ALANDAYSANIZ;

Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olunmalıdır.

Toprak kayması olabilecek, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunulmamalıdır. Böyle bir ortamda bulunuluyorsa seri şekilde güvenli bir ortama geçilmelidir.

Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır.

Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır.

Deniz kıyısından uzaklaşılmalıdır.

DEPREM ANINDA ARAÇ KULLANIYORSANIZ;

Bulunduğunuz yer güvenli ise; yolu kapatmadan sağa yanaşıp durulmalıdır. Kontak anahtarı yerinde bırakılıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklenmelidir. Sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gidilmelidir.

Araç meskun mahallerde ya da güvenli bir yerde değilse (ağaç ya da enerji hatları veya direklerinin yanında, köprü üstünde vb.); durdurulmalı, kontak anahtarı üzerinde bırakılarak terk edilmeli ve trafikten uzak açık alanlara gidilmelidir.

Sarsıntı sırasında bir tünelin içindeyseniz ve çıkışa yakın değilseniz; araç durdurulup aşağıya inilmeli ve yanına yan yatarak ayaklar karına çekilip, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. (ÇÖK-KAPAN-TUTUN)

Kapalı bir otoparkta iseniz; araç dışına çıkılıp, yanına yan yatarak, ellerle baş ve boyun korunmalıdır. Yukarıdan düşebilecek tavan, tünel gibi büyük kitleler aracı belki ezecek ama yok etmeyecektir. Araç içinde olduğunuz takdirde, aracın üzerine düşen bir parça ile aracın içinde ezilebilirsiniz.

METRODA VEYA DİĞER TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAYSANIZ: