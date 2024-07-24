Depremden kurtulan kadın, boşandığı erkek tarafından katledildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde depremzede olduğu öğrenilen Hüsne Topal, boşandığı erkek tarafından tabancayla öldürüldü.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde depremzede olduğu öğrenilen Hüsne Topal, boşandığı erkek tarafından tabancayla öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, olay Bodrum’un Geriş Mahallesi 6012. Sokak'ta saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Hüsne Topal’ın (39) evinin önüne gelen Hacı Ömer A. (40) adlı fail erkek, Topal’ı dışarı çağırdı. Bir müddet sonra Hacı Ömer A., Topal'ı darp etmeye başladı. Saldırıya uğrayan kadın, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Bu sırada Topal’ın arkadaşı Sedat T. yardıma koşarken, Hacı Ömer A. kadını ve yardıma koşan kişiyi tabancayla vurdu.

Tabancadaki mermilerin bitmesinin ardından fail erkek, olay yerinden uzaklaşırken bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan 3 çocuk annesi Hüsne Topal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hüsne Topal’ın cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sedat T.’nin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Çiftin 2021 yılında ayrıldığı ve Hüsne Topal’ın Kahramanmaraş depreminin ardından Hatay'dan Bodrum’a yerleştiği ve depremzede olduğu öğrenildi. Öte yandan kadını öldüren Hacı Ömer A., polis ekiplerince yakalandı.