Depremden neredeyse 2 yıl sonra: Hasarlı binanın çöken balkonu 2 kişiyi hayattan kopardı

Hatay'da depremde ağır hasar gören 2 katlı evlerinin kapı, pencere gibi malzemelerini söken baba ve oğlu, çöken balkonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde yaşandı. Asrın felaketinde ağır hasar alan 2 katlı müstakil evlerindeki kapı ve pencere gibi eşyaları sökmek isteyen İlyas Çardak (67) ve oğlu Umut Hüseyin Çardak (37), balkonun çökmesiyle enkazın altında kaldı. Şahıslar, Dörtyol itfaiye ekipleri tarafından enkaz altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı.

“BALKON DEMİRİ SÖKERKEN BALKON ÇÖKÜYOR VE İKİ KARDEŞİMİZ HAYATINI KAYBEDİYOR”

Mahalle sakinlerinden Nurdoğan Bayan (54), “Olay şöyle; arkadaşlarla oturuyorduk bir haber geldi. Arkadaş Kuzuculu Mahallesi'nde ağır hasarlı bina yıkılmadan önce evin içinde, evin etrafındaki demir hurdalarını ve evin eşyalarını almak suretiyle balkon demiri sökerken balkon çöküyor ve iki kardeşimiz hayatını kaybediyor. Kendi evlerindeki balkon demirini sökerken balkon çöküyor. Olay yerinde iki kardeşimiz biri 65 yaşlarında, diğeri de 35 yaşlarında oğlu vefat ediyor" dedi.